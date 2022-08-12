У нарвского танка установлена веб-камера

Нарвская горуправа сообщила в соцсетях, что предложение поступило от волонтеров, которые каждый день находятся у памятника. "Камера показывает только танк-памятник, потому что люди выражали обеспокоенность, что поблизости от памятника могут произойти провокации, поэтому мы поддержали их предложение", - сообщили нарвские власти.

В горуправе выразили надежду, что после установки веб-камеры люди смогут вернуться к своей повседневной жизни.

За изображением с веб-камеры можно следить в интернете.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, также было предложение установить дополнительное внешнее освещение у постамента с танком, но это связано с техническими сложностями.