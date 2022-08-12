В среду у нарвского танка была установлена видеокамера, которая позволяет наблюдать за памятником через интернет в реальном времени.
У нарвского танка установлена веб-камера
Нарвская горуправа сообщила в соцсетях, что предложение поступило от волонтеров, которые каждый день находятся у памятника. "Камера показывает только танк-памятник, потому что люди выражали обеспокоенность, что поблизости от памятника могут произойти провокации, поэтому мы поддержали их предложение", - сообщили нарвские власти.
В горуправе выразили надежду, что после установки веб-камеры люди смогут вернуться к своей повседневной жизни.
За изображением с веб-камеры можно следить в интернете.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, также было предложение установить дополнительное внешнее освещение у постамента с танком, но это связано с техническими сложностями.
Решение о дальнейшей судьбе установленного в Нарве на постамент советского танка примет Нарвское горсобрание на заседании 15 августа. На данный момент принято принципиальное решение о переносе танка, но горсобранию предстоит официально уточнить сроки демонтажа и место, в которое перенесут танк.