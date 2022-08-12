Вырвавшийся с "Kiviõli Keemiatööstus" густой дым встревожил жителей

- Это исключительный случай, когда совпало несколько обстоятельств. При пуске одного из котлов из-за избыточного давления открылся предохранительный паровой клапан, и образующийся в котле пар вырвался наружу. В обычных условиях пар направляется в турбину и из него вырабатывается тепловая и электрическая энергия. Чтобы компенсировать недостаток выброшенного в воздух пара, система попыталась увеличить нагрузку других котлов, но так как их настройки этого не позволяли, возникла ситуация, когда поданное топливо не сгорало полностью, в результате образовалась сажа, которая выбрасывалась в воздух в виде черного дыма, - пояснили на предприятии.

Теплоэлектростанция остановила неисправный котел и одну из турбин. Сразу приступили также к снижению нагрузки на оборудование по производству сланцевого масла, чтобы уменьшить количество остаточного газа, сжигаемого на ТЭС, но это процесс длительный и не дающий мгновенного результата, пояснили на химпредприятии.

- Мы сделали все возможное, чтобы быстро разрешить ситуацию, но внесение изменений в производственный процесс происходит не быстро. Предугадать и предотвратить все неполадки также невозможно.