При смене владельца автомобиля есть риск получить дорогое принудительное страхование ⟩ При смене владельца автомобиля есть риск получить дорогое принудительное страхование

В первой половине этого года Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал более 30 тысяч напоминаний, которые позволят избежать дорогого принудительного страхования. Если оставить это напоминание без внимания, придется оплатить автоматическое платежное извещение о дорожном страховании. В первом полугодии ФДС выдал 12 240 платежных извещений.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, при покупке транспортного средства возникает опасность получить дорогое принудительное страхование, если новый владелец не проверит действие дорожного страхования после регистрации транспортного средства в Департаменте транспорта. "Если на транспортное средство оформлено действующее дорожное страхование, то при его покупке оно переходит к новому владельцу. Если же дорожного страхования нет, его следует немедленно оформить", - сказал Потсепп.

<Проблема возникает, например, когда человек покупает нуждающееся в ремонте транспортное средство и думает, что дорожное страхование следует оформить только когда он начнет использовать это транспортное средство. Бывает и такое, что человек покупает зимой мотоцикл и не оформляет дорожное страхование, потому что планирует использовать мотоцикл только в следующем сезоне>, - приводит примеры Потсепп.

По его словам, продавец транспортного средства тоже должен быть внимателен и проследить, чтобы новый владелец зарегистрировал транспортное средство на свое имя. "Если транспортное средство останется на имени предыдущего владельца, то по незнанию он может получить автоматическое платежное извещение о дорожном страховании", - пояснил Потсепп.

Потсепп заверил, что перед выдачей платежного извещение человеку всегда отправляется напоминание по электронной или обычной почте. "Однако обязанность заключения договора страхования и возникновение принудительного страхования не зависят от того, получил ли человек напоминание или нет. При отсутствии договора возникает обязанность сразу же отреагировать на это - если ваше транспортное средство используется, заключите договор дорожного страхования. Если ваше транспортное средство не используется, удалите его из дорожно-транспортного регистра. Если договор останется незаключенным, то автоматический платеж дорожного страхования следует оплатить за тот срок, в течение которого у транспортного средства не было договора", - сказал Потсепп.