Повышение цен пополняет госбюджет

Поступления подоходного налога с юридического лица в первом полугодии выросли по сравнению с прошлым годом на 24,4 процента. Источник значительного роста - прежде всего дивиденды и подоходный налог частного сектора (за искл. банков), выросшие за этот период на 27 процентов. С распределенной прибыли государственных предприятий также поступило 19 миллионов евро подоходного налога, что почти вдвое больше, чем в первом полугодии прошлого года. На поступление налогов влияет как объем дивидендов, так и более низкая ставка подоходного налога по регулярно распределяемой прибыли в размере 14 процентов. Объем дивидендов частного сектора по более низкой ставке в первом полугодии превысил объем дивидендов по обычной ставке (608 и 500 млн евро соответственно). Подоходного налога поступило больше по ставке 20 процентов (125 миллиона евро), чем по более низкой ставке (99 миллиона евро). Подоходный налог по обеим ставкам вырос по сравнению с прошлым годом (соответственно на 26 и 22 миллиона евро).

Рост поступлений налога с оборота превысил 20 процентов

Двузначный рост доходов от налога с оборота был обусловлен высокой экономической активностью и растущими ценами на энергоносители и другие товары и услуги. Поступления за первые шесть месяцев этого года (1,55 миллиарда евро) превышают уровень 2021 года на 20,2 процента, или на 261 миллион евро. Рост совокупного оборота предприятий во втором квартале ускорился до 27 процентов, при этом оборот вырос во многих отраслях экономики. В этом году и период действия ограничений в связи с коронавирусом был короче по сравнению с прошлым годом, и восстановление после спада привело к темпу роста выше среднего. Несмотря на новый кризис, задолженность предприятий по налогу с оборота не выросла, оставшись на уровне 167 миллионов, что на 6 процентов ниже прошлогоднего уровня. Среди отраслей экономики наибольшее влияние на поступления подоходного налога в первом полугодии оказали розничная и оптовая торговля (+30%) и энергетика (+101%).