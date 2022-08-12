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Работников из здания полиции в Йыхви эвакуировали из-за угрозы взрывом

Erik Kalda
, ajakirjanik
Работников из здания полиции в Йыхви эвакуировали из-за угрозы взрывом
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В Йыхви в одном здании с центром тревоги находятся также спасатели, полицейские и служащие Полиции безопасности.
В Йыхви в одном здании с центром тревоги находятся также спасатели, полицейские и служащие Полиции безопасности. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В пятницу около полудня неизвестный позвонил по номеру телефона экстренной помощи 112 и сообщил, что в центре тревоги заложено взрывное устройство.

 Поскольку звонивший не уточнил, в каком центре тревоги заложена предполагаемая бомба, то людей эвакуировали из всех четырех региональных центров по всей Эстонии.

В Йыхви в одном здании с центром тревоги находятся также спасатели, полицейские и служащие Полиции безопасности - всех их эвакуировали из здания на то время, пока саперы искали предполагаемое взрывное устройство.

Ни в одном из центров бомбу не обнаружили, и все сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места. Угрожавший взрывом пока не найден.

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