Работников из здания полиции в Йыхви эвакуировали из-за угрозы взрывом

Поскольку звонивший не уточнил, в каком центре тревоги заложена предполагаемая бомба, то людей эвакуировали из всех четырех региональных центров по всей Эстонии.

В Йыхви в одном здании с центром тревоги находятся также спасатели, полицейские и служащие Полиции безопасности - всех их эвакуировали из здания на то время, пока саперы искали предполагаемое взрывное устройство.