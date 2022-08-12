Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже Пирита, могут депортировать из Эстонии

Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность человека установлена ​​и против него возбуждено уголовное дело о проступке, в рамках которого ему назначен штраф.

«Решение еще не вступило в силу. Это иностранец, пребывающий в Эстонии на основании вида на жительство. В его случае мы также начали процедуру признания недействительным его долговременного вида на жительство », – сказал Тоатер.

Она добавила, что все люди, находящиеся в Эстонии, должны соблюдать закон и вести себя здесь со всеми вежливо.