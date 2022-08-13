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Катри Райк: " Я абсолютно уверена, что если государство "переедет" нарвскую городскую власть и людей, будет очень плохо"

Эрик Калда
, журналист
Катри Райк: " Я абсолютно уверена, что если государство "переедет" нарвскую городскую власть и людей, будет очень плохо"
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Мэр Нарвы Катри Райк призналась, что ей тяжело переносить обвинения, в которых ее называют пророссийски настроенной. Но в то же время она считает, что принял на себя удар, который в противном случае был бы нанесен доверию жителей Нарвы по отношению к государству.
Мэр Нарвы Катри Райк призналась, что ей тяжело переносить обвинения, в которых ее называют пророссийски настроенной. Но в то же время она считает, что принял на себя удар, который в противном случае был бы нанесен доверию жителей Нарвы по отношению к государству. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мэр Нарвы Катри Райк, оказавшаяся в последние недели в центре нарвских "танковых сражений", считает, что если государство придет силой увозить танк-памятник, это окажет долгосрочное влияние, которое выразится в росте недоверия нарвитян к правительству. Она также говорит, что танк должен остаться в Нарве в качестве музейного экспоната, потому что этого хотят жители.

- Как вы справляетесь с ситуацией, когда в возникшем споре о танке-памятнике вы находитесь словно между молотом и наковальней: одни обвиняют вас в пророссийской позиции, а другие клеймят фашистом?

- Все нужно делать по совести, что, я думаю, и делаю. Конечно, это больно. Тяжелее всего, когда достается от эстонцев. Читать обвинения в том, что ты диктатор, что из-за тебя и надо лишить неграждан избирательного права, потому что благодаря им ты и являешься мэром...

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