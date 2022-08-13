Катри Райк: " Я абсолютно уверена, что если государство "переедет" нарвскую городскую власть и людей, будет очень плохо"

- Как вы справляетесь с ситуацией, когда в возникшем споре о танке-памятнике вы находитесь словно между молотом и наковальней: одни обвиняют вас в пророссийской позиции, а другие клеймят фашистом?

- Все нужно делать по совести, что, я думаю, и делаю. Конечно, это больно. Тяжелее всего, когда достается от эстонцев. Читать обвинения в том, что ты диктатор, что из-за тебя и надо лишить неграждан избирательного права, потому что благодаря им ты и являешься мэром...