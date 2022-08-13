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ОПРОС ⟩ Как привлечь в школы учителей?

Ирина Кивисельг Матти Кямяря
Как привлечь в школы учителей?
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Скоро 1 сентября. Проблема нехватки школьных учителей по-прежнему остра.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сергей ПАНЧЕНКО, сварщик:

- У меня супруга учитель английского языка, так что мы в теме. Привлечь можно зарплатой, очень много не надо - чтобы можно было на нее жить и немножко отложить. Важно также материальное обеспечение, чтобы учитель мог эффективно работать. Больше ничего не требуется.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лариса БРОДСКАЯ, уборщица:

- Только хорошей зарплатой, чтобы хватало не только на жизнь, но и на отдых. Новых учителей можно также обеспечить социальными благами - квартиры давать, например.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Малле ТЕЭДЛА, пенсионерка:

- Учителя просто не хотят работать. Трудиться полдня - и получать большую зарплату. Мы все хотим большую зарплату и пенсию, но тогда какие цены будут? Нужно искать таких людей, которые любят детей и любят свою профессию. Как моя внучка - еще в детстве сказала, что будет учительницей, выучилась и любит свою профессию, дети тоже хорошо ее принимают. Надо создать условия, чтобы люди не боялись идти в школы и пробовать.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Артем КОНКИН, управляющий обслуживающим персоналом:

- Повысить зарплаты, деньги - это всегда главное. Надо изменить программы, в школе скучно, очень мало интересных проектов. Если учителя будут заинтересованы в разных интерактивах и будут получать доплаты за инициативы для развития детей, всем станет интереснее. Как привлекать новых учителей, не могу сказать.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Татьяна СМИРНЯГИНА, секретарь:

- Это большая проблема, особенно сейчас: все школы переходят на эстонский язык, но нет такого количества педагогов, и они не появятся быстро - минимум десять лет уйдет. Чтобы в Ида-Вирумаа приезжали педагоги из других уездов, можно стимулировать социальными благами - спонсировать жилье, бесплатный лизинг или другое. Каждый делает что-то ради чего-то, и это надо понимать.

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