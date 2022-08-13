Скоро 1 сентября. Проблема нехватки школьных учителей по-прежнему остра.
ОПРОС ⟩ Как привлечь в школы учителей?
Сергей ПАНЧЕНКО, сварщик:
- У меня супруга учитель английского языка, так что мы в теме. Привлечь можно зарплатой, очень много не надо - чтобы можно было на нее жить и немножко отложить. Важно также материальное обеспечение, чтобы учитель мог эффективно работать. Больше ничего не требуется.
Лариса БРОДСКАЯ, уборщица:
- Только хорошей зарплатой, чтобы хватало не только на жизнь, но и на отдых. Новых учителей можно также обеспечить социальными благами - квартиры давать, например.
Малле ТЕЭДЛА, пенсионерка:
- Учителя просто не хотят работать. Трудиться полдня - и получать большую зарплату. Мы все хотим большую зарплату и пенсию, но тогда какие цены будут? Нужно искать таких людей, которые любят детей и любят свою профессию. Как моя внучка - еще в детстве сказала, что будет учительницей, выучилась и любит свою профессию, дети тоже хорошо ее принимают. Надо создать условия, чтобы люди не боялись идти в школы и пробовать.
Артем КОНКИН, управляющий обслуживающим персоналом:
- Повысить зарплаты, деньги - это всегда главное. Надо изменить программы, в школе скучно, очень мало интересных проектов. Если учителя будут заинтересованы в разных интерактивах и будут получать доплаты за инициативы для развития детей, всем станет интереснее. Как привлекать новых учителей, не могу сказать.
Татьяна СМИРНЯГИНА, секретарь:
- Это большая проблема, особенно сейчас: все школы переходят на эстонский язык, но нет такого количества педагогов, и они не появятся быстро - минимум десять лет уйдет. Чтобы в Ида-Вирумаа приезжали педагоги из других уездов, можно стимулировать социальными благами - спонсировать жилье, бесплатный лизинг или другое. Каждый делает что-то ради чего-то, и это надо понимать.