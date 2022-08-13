Йоханна, которая уже третье лето путешествует на лошади, на этот раз пополнила свою свиту козликом, двумя друзьями и двумя собаками.
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ИЗ ЛЮГАНУЗЕ В НАРВУ ⟩ Любительница приключений Йоханна Раннула путешествовала в пестрой компании
Любительница приключений Йоханна Раннула путешествовала в пестрой компании
В позапрошлом году только что ставшая коневладельцем Йоханна Раннула вместе с другом Сиймом на лошади и велосипеде за 13 дней преодолела 309 километров от Люганузе до Вырумаа.
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