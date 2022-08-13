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ИЗ ЛЮГАНУЗЕ В НАРВУ ⟩ Любительница приключений Йоханна Раннула путешествовала в пестрой компании

Кюлли Крийс
, журналист
Любительница приключений Йоханна Раннула путешествовала в пестрой компании
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В Тойла путешественники - Йоханна (слева), Елена и Вейке - решили внести разнообразие в походные будни и выкроили время, чтобы насладиться природой и историей. Животные охотно поучаствовали.
В Тойла путешественники - Йоханна (слева), Елена и Вейке - решили внести разнообразие в походные будни и выкроили время, чтобы насладиться природой и историей. Животные охотно поучаствовали. Фото: Erakogu

Йоханна, которая уже третье лето путешествует на лошади, на этот раз пополнила свою свиту козликом, двумя друзьями и двумя собаками.

В позапрошлом году только что ставшая коневладельцем Йоханна Раннула вместе с другом Сиймом на лошади и велосипеде за 13 дней преодолела 309 километров от Люганузе до Вырумаа.

В прошлом году лошади досталась роль вьючного животного, к Йоханне присоединилась ее голландская подруга Вейке ван Колвикке, а компанию лошади составил ослик Юта. Пять дней искали приключений на морском побережье в Ида-Вирумаа, в общем преодолели около 30 километров.

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