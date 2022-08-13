Вамбола Пааво: Танк надо отдать в музей

Никто не говорит, что нарвский танк надо сдать в скупку металлолома - это было бы самой большой глупостью, какую только можно сделать. Из истории известно, что танк, находящийся сегодня в центре внимания, к Нарве никакого отношения не имеет. Танковых боев в том краю тоже не велось. В 1970 году старую боевую машину нашли ржавой во дворе завода под Ленинградом, отремонтировали и привезли в Нарву. В то время отмечалось 25-летие победы в Великой Отечественной войне. Военно-исторический музей на Хийумаа проявил интерес к размещению танка в своей экспозиции. Даже необходимые для транспортировки деньги были собраны хийумаасцами в порядке частной инициативы. Ни государству, ни Нарве не нужно платить ни цента. Все, кто приезжает на остров, смогли бы увидеть его в военном музее Хийумаа. Нарвитяне узнали бы получше остров, если они в будущем захотят пойти поклониться "своему" танку. Картина Эстонии расширилась бы.