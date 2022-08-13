Нарвский "красный", или русский, танк - как горячая картофелина. Перекатывают из руки в руку, но никто не решается положить ее на тарелку.
Вамбола Пааво: Танк надо отдать в музей
Нарва тридцать лет наслаждалась особым обращением, и нарвитян считали в Эстонии отдельным сословием. Теперь времена меняются. Происходящее в Украине заставляет нас переосмыслить историю. А также священную для россиян Великую Отечественную войну. Если правительство требует, чтобы танк быстро убрали, то это нужно сделать. Напротив, мэр Катри Райк находит причины, почему все же нельзя.
Нарвитяне не привыкли к резким поворотам, с ними надо разговаривать и убеждать. Старое знакомое особое обращение. Государство за 30 лет не смогло утвердиться в приграничном городе. Снимаю шляпу перед тогдашним премьер-министром Андрусом Ансипом и министром обороны Яаком Аавиксоо, которые в апреле 2007 года приняли основополагающее решение и убрали из столицы скульптуру Алеши. То же самое следовало уже много лет назад сделать с нарвским танком. Сейчас это место паломничества.
Кая Каллас могла бы направить в Нарву специального представителя правительства, как это было сделано во время напряженности 1993 года. Почему это снова не мог бы быть Индрек Таранд? У него навыки дипломата, и нарвитяне к нему прислушиваются. Он умеет вести переговоры. Для русского человека важно, кто к нему обращается.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс дал понять, что нарвитяне должны быть проинформированы о дате демонтажа танка и что это точно не будет происходить ночью. Святая простота. Тогда паломничества со всей Эстонии к танку гарантированы. Хельсинки недавно действовал решительно, перенеся символ мира, полученный в подарок от Москвы в 1989 году. Тихо его сняли с постамента - и никакого разглагольствования. К утру площадь была чистой.
"Государство за 30 лет не смогло утвердиться в приграничном городе".
Вамбола Пааво, журналист и историк с ида-вирускими корнями
Никто не говорит, что нарвский танк надо сдать в скупку металлолома - это было бы самой большой глупостью, какую только можно сделать. Из истории известно, что танк, находящийся сегодня в центре внимания, к Нарве никакого отношения не имеет. Танковых боев в том краю тоже не велось. В 1970 году старую боевую машину нашли ржавой во дворе завода под Ленинградом, отремонтировали и привезли в Нарву. В то время отмечалось 25-летие победы в Великой Отечественной войне. Военно-исторический музей на Хийумаа проявил интерес к размещению танка в своей экспозиции. Даже необходимые для транспортировки деньги были собраны хийумаасцами в порядке частной инициативы. Ни государству, ни Нарве не нужно платить ни цента. Все, кто приезжает на остров, смогли бы увидеть его в военном музее Хийумаа. Нарвитяне узнали бы получше остров, если они в будущем захотят пойти поклониться "своему" танку. Картина Эстонии расширилась бы.
Другим местом может быть уличная территория ЭНМ, расположенная в Тарту, на Раади. Если мы хотим рассказать иностранным туристам историю советского периода и Великой Отечественной войны, то идеальное место - бывший замок графа Орлова, расположенный на Маарьямяги в Таллинне. На его уличной территории уже установлены созданные в свое время статуи Ленина, Кингиссепа, Анвельта и Пегельмана. Почему бы и не танк времен Великой Отечественной войны? Это всё - история двадцатого века, которую нельзя отрицать. Получили бы отличный туристический аттракцион.