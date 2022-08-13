Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений в среду выбрало новым исполнительным директором бывшего кохтла-ярвеского вице-мэра и председателя горсобрания Рийну Иванову.
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Союз самоуправлений выбрал исполнительным руководителем бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве Рийну Иванову
Союз самоуправлений выбрал исполнительным руководителем бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве Рийну Иванову
Кандидатуру Рийны Ивановой поддержали четыре из пяти присутствовавших на месте членов правления, другой кандидат - бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов - не получил ни одного голоса. Пятый участвовавший в голосовании член правления предложил отклонить обе кандидатуры, сказала Эве Эаст, председатель правления Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС).