Танк был установлен в 1970 году в честь победы над фашизмом. Победы любой ценой, но не в память о воинах, массово погибших на войне, добившихся этой победы ценой своей жизни и с помощью своих союзников. Если сравнить танк-памятник с расположенным в нескольких километрах от него в Сийвертси монументом на месте гибели двух русских полков армии Петра I, сражавшихся со шведами в 1700 году, то разница будет очевидна: насыпной холм в виде кургана венчает крест, а по периметру дулами вниз вкопаны десять старинных пушек.

Танк, все равно какой, всегда останется исключительно штурмовым орудием, с помощью которого, например, были кроваво подавлены освободительные движения в Венгрии, Польше и Чехии с целью укрепления коммунистической власти в этих странах. Кроме того, были оккупированы другие страны Восточной Европы.

Как объяснить нынешнюю новую российскую доктрину восстановления Российского государства в границах бывшего СССР как единого, могущественного и непобедимого государства? Как этого можно было бы добиться без военного вмешательства, хотя бы в ходе спецопераций так, чтобы были исключены человеческие жертвы? Это невозможно.