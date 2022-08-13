Неужели все молодожены, приносящие цветы к нарвскому танку и повязывающие цветные ленточки на его дуло, рассчитывают родить послушных и отважных солдат, готовых убивать своих соседей и умирать ради русских идей? Это, видимо, расценивается как героическое поведение: я умираю, завоевывая новые земли и народы, неся гибель и разрушения, цинично называя это действие "освобождением". Потому что при противоположном предположении - родить новых граждан мира, которые могли бы жить в постоянном мире и спокойствии как граждане общества благоденствия, - такой памятник имел бы совсем другой вид и символическое значение.
Рейн Анник: Танк - штурмовое орудие
Танк был установлен в 1970 году в честь победы над фашизмом. Победы любой ценой, но не в память о воинах, массово погибших на войне, добившихся этой победы ценой своей жизни и с помощью своих союзников. Если сравнить танк-памятник с расположенным в нескольких километрах от него в Сийвертси монументом на месте гибели двух русских полков армии Петра I, сражавшихся со шведами в 1700 году, то разница будет очевидна: насыпной холм в виде кургана венчает крест, а по периметру дулами вниз вкопаны десять старинных пушек.
Танк, все равно какой, всегда останется исключительно штурмовым орудием, с помощью которого, например, были кроваво подавлены освободительные движения в Венгрии, Польше и Чехии с целью укрепления коммунистической власти в этих странах. Кроме того, были оккупированы другие страны Восточной Европы.
Как объяснить нынешнюю новую российскую доктрину восстановления Российского государства в границах бывшего СССР как единого, могущественного и непобедимого государства? Как этого можно было бы добиться без военного вмешательства, хотя бы в ходе спецопераций так, чтобы были исключены человеческие жертвы? Это невозможно.
Российским матерям, отправляющим своих сыновей на войну, пришлось бы снова объяснять причины и обстоятельства того, как их дети пропали без вести или погибли. Неужели люди привязывают разноцветные ленточки к дулу танка, пьют шампанское и фотографируются, чтобы отпраздновать гибель в войнах и завоевание чужих земель?