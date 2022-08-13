ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кая Каллас

Она пояснила, что война в Украине вскрыла раны, которые у многих живущих в Эстонии людей уже успели зарубцеваться. "Эти памятники причиняют боль и тем, кто пострадал при советской власти, и тем, для кого они являются символами агрессии против Украины", - сказала премьер-министр.

Премьер-министр также намекнула нарвитянам, что если захотят пободаться с правительством, то под удар может попасть щедрость государства по отношению к Нарве и Ида-Вирумаа. По словам Каллас, она уже некоторое время получает упреки из других регионов Эстонии, что с Ида-Вирумаа особенно нянчатся. Это прозвучало как строгий наказ непослушному ребенку: "Если ты не сделаешь, как я говорю, останешься без сладостей, и в конце концов все будет так, как я хочу!".