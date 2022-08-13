ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где план на предстоящую зиму?

Нынешняя коалиция существует месяц и оставаться ей в должности предстоит всего полгода - до будущих выборов в Рийгикогу. Тем более неожиданным было, насколько щедро властный союз Партии реформ, "Isamaa" и социал-демократов обещал народу, вступая в должность, всевозможные блага и реформы.

Народ сразу же поспешили предупредить, что предстоящий осенне-зимний период будет тяжелым вследствие продолжающегося и углубляющегося энергетического кризиса. Однако людям пообещали, что государство придет на помощь, если цена электроэнергии и отопления поднимется до чудовищных высот. Одновременно обещали реформу электрорынка, которая помогла бы снизить и держать под контролем ненормально высокие цены электроэнергии.

И вот, лето подходит к концу и скоро осень постучит в двери, а мы, к сожалению, так ничего и не услышали о том, каковы конкретные планы правительства на предстоящую зиму, которые должны помочь справиться с энергокризисом. Каким образом и когда произойдет реформа электрорынка, что будет с ценой отопления и каким образом правительство придет на помощь людям в ситуации, когда обеденный стол тоже порядком подорожал, как и все прочие товары первой необходимости?

Конечно, нам нельзя впадать в панику, однако прошедшая зима показала, что подорожание энергоносителей в разы и разы вполне возможно. Тогда общество к нему готово не было, а теперь мы должны быть готовы и политики должны предложить решения.