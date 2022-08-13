Тойла и Нарва-Йыэсуу повысят пособие на ребенка, поступающего в первый класс, до 100 евро, а Йыхви - до 150. Размер ранцевого пособия варьируется в самоуправлениях Ида-Вирумаа от 65 до 150 евро.
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Некоторые самоуправления значительно повысят ранцевое пособие
Некоторые самоуправления значительно повысят ранцевое пособие
В Тойла экспериментировали с разными вариантами оказания внимания первоклассникам: дарили подарочную карту, набор канцелярских принадлежностей, то и другое вместе. Например, в прошлом году первоклашкам вручали подарочную карту "Apollo" на 50 евро.