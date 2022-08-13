Некоторые самоуправления значительно повысят ранцевое пособие

В Тойла экспериментировали с разными вариантами оказания внимания первоклассникам: дарили подарочную карту, набор канцелярских принадлежностей, то и другое вместе. Например, в прошлом году первоклашкам вручали подарочную карту "Apollo" на 50 евро.

На этот раз решение было принято в пользу финансовой поддержки, потому что это не так ограничивает родителей, пояснила старейшина волости Эве Эаст. "Помимо всех подорожаний, также детские товары стали дороже, и чтобы помочь семьям, мы решили увеличить сумму до 100 евро", - добавила она.