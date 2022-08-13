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Некоторые самоуправления значительно повысят ранцевое пособие

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Некоторые самоуправления значительно повысят ранцевое пособие
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В Кохтла-Ярве сохранится ранцевое пособие в размере 100 евро. Снимок сделан в прошлом году на посвященном 1 сентября торжественном акте в Славянской основной школе.
В Кохтла-Ярве сохранится ранцевое пособие в размере 100 евро. Снимок сделан в прошлом году на посвященном 1 сентября торжественном акте в Славянской основной школе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тойла и Нарва-Йыэсуу повысят пособие на ребенка, поступающего в первый класс, до 100 евро, а Йыхви - до 150. Размер ранцевого пособия варьируется в самоуправлениях Ида-Вирумаа от 65 до 150 евро.

В Тойла экспериментировали с разными вариантами оказания внимания первоклассникам: дарили подарочную карту, набор канцелярских принадлежностей, то и другое вместе. Например, в прошлом году первоклашкам вручали подарочную карту "Apollo" на 50 евро.

На этот раз решение было принято в пользу финансовой поддержки, потому что это не так ограничивает родителей, пояснила старейшина волости Эве Эаст. "Помимо всех подорожаний, также детские товары стали дороже, и чтобы помочь семьям, мы решили увеличить сумму до 100 евро", - добавила она.

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