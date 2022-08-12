Местонахождение нарвского танка останется пока в секрете

Сегодня Райк была в Таллинне, чтобы встретиться с госсекретарем Таймаром Петеркопом, который совсем недавно предложил перевести танк в военный музей в Виймси. «Мы обменялись информацией. У государства одна точка зрения, у города другая», – заявила Райк. По ее словам, предложение Петеркопа о временном перемещении танка в военный музей в Виймси неприемлемо для городского совета Нарвы, который соберется в понедельник для принятия решения, пишет "Постимеэс".

Основное разногласие заключается в том, держать танк временно и в дальнейшем в Нарве или нет. Министр внутренних дел и председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс убежден, что танк необходимо убрать из Нарвы. Однако позиция горсовета такова, что он должен оставаться в Нарве. По словам Райк, вопрос о том, почему совет хочет оставить его в Нарве, следует задать членам совета.

Что общего у города и страны, так это понимание того, что необходимо поддерживать темп, что в данном случае означает перемещение танка на следующей неделе. «Общим является и то, что после окончания истории с танком нужно заняться и другими мемориалами. Мы были с госсекретарем одного мнения, что это нужно делать во всей Эстонии, а не только в Нарве – не надо все время выделять только Нарву».