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Государство готово забрать Люганузескую школу

Эрик Калда
, журналист
Государство готово забрать Люганузескую школу
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Судьба Люганузеской школы в этом году была очень извилиста. Если в марте волостное собрание решило закрыть школу, то суд вскоре приостановил действие решения о закрытии до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по апелляции родителей. Параллельно община пожелала, чтобы государство забрало школу в свое ведение. Теперь волостное собрание приступит к обсуждению передачи.
Судьба Люганузеской школы в этом году была очень извилиста. Если в марте волостное собрание решило закрыть школу, то суд вскоре приостановил действие решения о закрытии до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по апелляции родителей. Параллельно община пожелала, чтобы государство забрало школу в свое ведение. Теперь волостное собрание приступит к обсуждению передачи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если прежний министр образования и науки Лийна Керсна сочла, что находящуюся под угрозой закрытия Люганузескую школу нецелесообразно делать государственной, то вступивший в эту должность месяц назад Тынис Лукас пообещал взять под крыло государства как люганузескую, так и две кивиылиские школы.

Министр образования и науки Тынис Лукас написал в своем посте в социальных сетях, что на нынешней неделе состоялась встреча между представителями Министерства образования и науки и руководителями Люганузеской волости. "У государства есть желание поддержать школы Люганузеской волости (в том числе города Кивиыли) так же сильно, как уже инвестировалось в другие крупнейшие центры Ида-Вирумаа - Нарву, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Мы готовы и здесь во имя упорядочения школьной сети инвестировать в учебные условия и по соглашению сделать государственными школы как в Кивиыли, так и в Люганузе", - сообщил он.

Люганузеская школа сохранится

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