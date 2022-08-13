Государство готово забрать Люганузескую школу

Министр образования и науки Тынис Лукас написал в своем посте в социальных сетях, что на нынешней неделе состоялась встреча между представителями Министерства образования и науки и руководителями Люганузеской волости. "У государства есть желание поддержать школы Люганузеской волости (в том числе города Кивиыли) так же сильно, как уже инвестировалось в другие крупнейшие центры Ида-Вирумаа - Нарву, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Мы готовы и здесь во имя упорядочения школьной сети инвестировать в учебные условия и по соглашению сделать государственными школы как в Кивиыли, так и в Люганузе", - сообщил он.