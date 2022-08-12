Юри Луйк о запрете на выдачу виз: путешествовать – это не право человека

Посол Эстонии в НАТО Юри Луйк сказал в программе Kuku Raadio Kahe Vahel, что шаг, предпринятый Эстонией в отношении запрета на выдачу виз гражданам России, является разумным.

Он сказал, что, если в Украине каждый день гибнут тысячи мирных жителей, это должно отразиться и на населении России: «По сути, это еще один предмет роскоши, который заключается в путешествиях, поэтому применить санкции по отношению к нему не является проблемой».

Луйк сказал, что в качестве посла Эстонии в России он общался со многими россиянами, которые очень спокойно относились к Путину. «То соглашение, которое московская элита – как культурная, так и политическая – заключила с Путиным, было очень удобно для всех – те, кому не нравилась прессованная среда России, время от времени ездили в Италию или во Францию, «проветривались» там и возвращались домой. То, что в России не было демократии, и то, что президент Путин находится у власти 22 года, что даже дольше, чем Леонид Брежнев, похоже, никого не смущало», – сказал Луйк, добавив, что в этом смысле многие простые россияне также поспособствовали созданию ситуации, при которой Путин сегодня – человек с неограниченной властью, который действительно может делать все, что придет ему в голову утром, образно говоря.

Комментируя несогласие канцлера Германии Олафа Шольца с общим запретом на выдачу виз, Луйк сказал, что как дипломат он очень хорошо знает, что есть такие первичные позиции, которые часто жестко навязываются. «Это не беспрецедентно ни для одной страны, а в Евросоюзе это нормальная процедура – ты выходишь со своей исходной позицией, потом садишься за стол и наконец достигаешь какого-то компромисса. Я уверен, что в Евросоюзе можно найти компромисс по этим вопросам».

Он пояснил, что путешествия – это не право человека, a возможность, которую мы предлагаем россиянам: доступ к нашим демократическим обществам, верховенству закона и миру в Европейском Союзе. Луйк также обратил внимание на очень распространенную в российском обществе ксенофобию, которая не обошла стороной людей, свободно передвигающихся по Европе, переезжающих в Америку, но при этом весьма критически настроенных по отношению к соседним народам.