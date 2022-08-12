Школьникам, переболевшим коронавирусом или прошедшим первичный курс вакцинации, стоит подождать с бустерной дозой, считает вирусолог Ирья Лутсар. Тему ревакцинации подростков комиссия по иммунопрофилактике обсудит до начала учебного года. По данным Больничной кассы, бустерной дозой в стране привиты уже свыше 4000 детей до 18 лет.
Эксперт пока не рекомендует вводить детям бустерную дозу
Новый учебный год – новая волна коронавируса. Старшую возрастную группу эксперты призывают прийти на четвертую прививку от ковида, а юным жителям Эстонии пока бустерные дозы не советуют, передает "Актуальная камера".
"На мой взгляд детям, которые переболели или вакцинированы, стоит подождать. А вот школьникам, которые не болели и не прививались, я бы все же посоветовала пройти вакцинацию. Только стоит учитывать, что от легкой формой заражения вакцины не помогают", – сказала вирусолог Ирья Лутсар.
По оценке Лутсар, коллективный иммунитет к коронавирусу среди подростков сравним с теми же показателями, что у взрослых. Большинство так или иначе сталкивались с вирусом. Другой вопрос, как долго у них сохраняется иммунитет после заражения. Школьные медсестры при необходимости готовы возобновить вакцинацию, но пока ждут инструкций от государства.
"Пока никаких конкретных предписаний для нас нет, но, я думаю, никаких существенных перемен не будет. Будем продолжать действовать, как и в предыдущие годы, но теперь уже более осмысленно", – отметила школьная медсестра Немецкой гимназии Керсти Тамм.
По данным Больничной кассы, несколько тысяч детей в стране уже привиты бустерной дозой.
"У меня есть данные по состоянию на конец прошлой недели, что около 44 тысяч молодых людей до 18 лет вакцинировались от коронавируса, из них первую бустерную дозу сделали чуть более 4000, вторую бустерную дозу – около сотни", – сказал советник по коммуникации Больничной кассы Игорь Ляпин.