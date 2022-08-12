Эксперт пока не рекомендует вводить детям бустерную дозу

Новый учебный год – новая волна коронавируса. Старшую возрастную группу эксперты призывают прийти на четвертую прививку от ковида, а юным жителям Эстонии пока бустерные дозы не советуют, передает "Актуальная камера".

"На мой взгляд детям, которые переболели или вакцинированы, стоит подождать. А вот школьникам, которые не болели и не прививались, я бы все же посоветовала пройти вакцинацию. Только стоит учитывать, что от легкой формой заражения вакцины не помогают", – сказала вирусолог Ирья Лутсар.

По оценке Лутсар, коллективный иммунитет к коронавирусу среди подростков сравним с теми же показателями, что у взрослых. Большинство так или иначе сталкивались с вирусом. Другой вопрос, как долго у них сохраняется иммунитет после заражения. Школьные медсестры при необходимости готовы возобновить вакцинацию, но пока ждут инструкций от государства.

"Пока никаких конкретных предписаний для нас нет, но, я думаю, никаких существенных перемен не будет. Будем продолжать действовать, как и в предыдущие годы, но теперь уже более осмысленно", – отметила школьная медсестра Немецкой гимназии Керсти Тамм.

По данным Больничной кассы, несколько тысяч детей в стране уже привиты бустерной дозой.