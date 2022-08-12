Глава МВД назвал проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы

В марте Эстония приостановила выдачу россиянам туристических виз, которые, по словам главы МВД, составляли две трети от общего числа разрешений на въезд в страну, сообщают в пятницу радионовости ERR.

"Вчерашнее решение правительства касается оставшейся трети краткосрочных виз, которые уже были выданы, а это почти 55 тысяч. Срок действия половины из них уже закончился. На основании еще действующих виз в Эстонию теперь можно будет въехать только если у человека в стране ребенок, мать или отец, другие близкие родственники, на похороны родных, по, скажем так, гуманитарным соображениям. Однако путешествовать и просто совершать поездки будет нельзя", - прокомментировал Ляэнеметс.

Лаури Ляэнеметс считает, что из-за введенных ранее эстонской стороной визовых ограничений больших хлопот у эстонской погранохраны здесь возникнуть не должно. Гораздо более серьезный вызов, по мнению министра, это шенгенские визы, выданные россиянам в других странах Евросоюза.

"Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов", - сказал министр.