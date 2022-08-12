Глава МВД: танк нельзя оставлять в Нарве

– Моя позиция по этому вопросу не изменилась. Моя точка зрения состоит в том, что его нельзя оставлять в Нарве. Я несколько раз говорил об этом мэру Нарвы, говорил общественности. Эти предложения я также делал правительству, когда мы обсуждали вопросы Нарвы, танка или советских памятников.