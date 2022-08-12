Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), который встречался с президентом Аларом Карисом, сказал после встречи Postimees, что напряжение, возникшее вокруг нарвского танка, еще не настолько накалилось, чтобы давать основания опасаться повторения опыта бронзовой ночи.
Глава МВД: танк нельзя оставлять в Нарве
Глава МВД: танк нельзя оставлять в Нарве
– Моя позиция по этому вопросу не изменилась. Моя точка зрения состоит в том, что его нельзя оставлять в Нарве. Я несколько раз говорил об этом мэру Нарвы, говорил общественности. Эти предложения я также делал правительству, когда мы обсуждали вопросы Нарвы, танка или советских памятников.
Давайте представим, что мы ставим танк и строим вокруг танка музей. Может быть, туда перенесут и другие советские памятники. Первоначальная причина создания музея, очевидно, будет очень неправильной. Танк должен быть помещен в музей, в котором рассматривается историческая ситуация Эстонии, какой она была, и там должна быть возможность ясно сказать: этим танком когда-то была оккупирована Эстонская Республика.