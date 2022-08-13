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Отменят ли автобусные рейсы из Эстонии в Россию из-за аннулирования туристических виз?

Erik Kalda
, ajakirjanik
Отменят ли автобусные рейсы из Эстонии в Россию из-за аннулирования туристических виз?
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Автобус Lux Express на границе.
Автобус Lux Express на границе. Фото: Илья Смирнов

Репортер RusDelfi спросил у автобусных фирм, собираются ли они отменять рейсы из Эстонии в Россию и обратно.

Руководитель по связям с общественностью компании LuxExpress Марлис Соометс сообщила, что сейчас они следят за ситуацией и новыми ограничениями, реагировать будут в зависимости от ситуации. Также она уточнила, что согласно статистике за июль больше половины пассажиров маршрутов в Россию были гражданами РФ. „До конца августа изменения не планируются“, - добавила она.

Представитель Ecolines сообщил, что на данный момент компания не обладает конкретной информацией о том, повлияют ли на них каким-то образом новые ограничения. Также он заметил, что пока что еще слишком рано предсказывать, как новые правила повлияют на пассажирский поток, так как много людей путешествуют без туристических виз. “Разумеется, мы будем подстраиваться под ситуацию“, - заверил он.

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