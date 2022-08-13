Ратас: средняя пенсия должна вырасти до 1000 евро

"Необходимо продолжить внеочередное повышение пенсии. В следующем году пенсии должны увеличиться не на 20 евро, как это планировалось ранее, а на 50 евро. Пожилые относятся к наиболее уязвимым группам населения, мы должны помочь им в условиях небывалой инфляции. Особенно трудно сейчас приходится одиноким пенсионерам, поэтому, еще когда мы были в правительстве, было решено повысить пособие одиноко проживающего пенсионера", - сказал Ратас.

По словам Ратаса, многим, кто вынужден заботиться о своих пожилых родителях, приходится крайне сложно, поэтому вопрос с обеспечением пожилых людей местами в домах по уходу должен быть решен как можно скорее. "Конечно, хорошо, что новое правительство пообещало обеспечить место в доме по уходу за среднюю пенсию. Однако, к большому сожалению, для этой смелой идеи не нашлось места в коалиционном договоре. Мы требуем от правительства выполнения данного обещания - место в доме по уходу должно быть обеспечено за пенсию", - подчеркнул Ратас.