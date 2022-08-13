Яан Тоотс: Эстония должна немедленно уйти с биржи электроэнергии

По словам Тоотса за два года у власти Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера, что, на его взгляд, было серьезной и неоправданной ошибкой, пишет ERR.

"На сегодняшний день Центристская партия не может отстаивать интересы своих избирателей, что является главной задачей и смыслом существования каждой партии. Нам нужно вернуться за стол правительства. Для этого нам необходимо произвести изменения в руководстве партии, о которых я более подробно рассказываю в розданной вам газете "Keskpäev", - сказал Яан Тоотс.

По его мнению, Центристской партии нужны перемены.

"Во-первых, мы должны начать с демократии внутри партии. Нам нужна новая культура управления, при которой каждый член партии будет ощущать свою важность. Центристской партией должны управлять все регионы, совет уполномоченных и правление", - отметил Тоотс.

"Во-вторых, нам необходимо заново сформулировать идеологию Центристской партии. За что стоит Центристская партия Эстонии, чьи интересы мы защищаем? Чего ждут от партии нынешние и будущие избиратели?", - сказал Тоотс.