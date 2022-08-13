На проходящем в субботу, 13 августа, в тартуском концертном зале "Ванемуйне" съезде Центристской партии будут избраны председатель партии и члены правления. Кандидат на пост председателя партии руководитель Тартуского округа Яан Тоотс считает, что партии нужны перемены, чтобы партия вновь могла вернуться в правительство. Также он считает, что Эстония должна немедленно уйти с биржи электроэнергии.
Яан Тоотс: Эстония должна немедленно уйти с биржи электроэнергии
По словам Тоотса за два года у власти Центристская партия разрушила одно правительство и добровольно отказалась от поста премьера, что, на его взгляд, было серьезной и неоправданной ошибкой, пишет ERR.
"На сегодняшний день Центристская партия не может отстаивать интересы своих избирателей, что является главной задачей и смыслом существования каждой партии. Нам нужно вернуться за стол правительства. Для этого нам необходимо произвести изменения в руководстве партии, о которых я более подробно рассказываю в розданной вам газете "Keskpäev", - сказал Яан Тоотс.
По его мнению, Центристской партии нужны перемены.
"Во-первых, мы должны начать с демократии внутри партии. Нам нужна новая культура управления, при которой каждый член партии будет ощущать свою важность. Центристской партией должны управлять все регионы, совет уполномоченных и правление", - отметил Тоотс.
"Во-вторых, нам необходимо заново сформулировать идеологию Центристской партии. За что стоит Центристская партия Эстонии, чьи интересы мы защищаем? Чего ждут от партии нынешние и будущие избиратели?", - сказал Тоотс.
"Мы должны быть готовы к смелым решениям. Электричество не должно быть роскошью, и мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы произведенное в Эстонии дешевое электричество стало вновь доступно нашим жителям. Мы должны немедленно покинуть биржу электроэнергии и использовать источники энергии внутри страны. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии", - добавил Тоотс.