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Юри Ратаса переизбрали председателем Центристской партии

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Erik Kalda
, ajakirjanik
Юри Ратаса переизбрали председателем Центристской партии
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Jüri Ratas.
Jüri Ratas. Фото: Kuvatõmmis videost

Конгресс Центристской партии сегодня переизбрал Юри Ратаса председателем партии, сообщил "Постимеэс".

За Ратаса проголосовали 69,8% делегатов, или 470 человек из 673.

Яан Тоотс, также претендовавший на пост председателя партии, получил 201 голос «за», два бюллетеня были признаны недействительными.

Ратас в короткой речи сразу после победы cказал: «Я благодарю вас за эту поддержку, искренне и от всего сердца! Я благодарю вас всех — это была серьезная кампания, и я думаю, что она пошла на пользу партии. И Яан, спасибо тебе за то, что ты пришел, чтобы подать заявку и сделал все возможное. Я могу сказать только одно: что я председатель всей Центральной партии! Отсюда давайте твердо и решительно двигаться вперед, нас ждут выборы в Рийгикогу!»

В правление также вошли Михаил Кылварт (409 голосов), Танель Кийк (380 голосов), Яак Ааб (379 голосов), Яанус Карилайд (235 голосов), Яан Тоотс , (235 голосов), Владимир Свет (216 голосов), Таави Аас (215 голосов), Вадим Белобровцев (199 голосов), Яна Тоом (195 голосов), Сирет Котка (171 голос), Андрей Коробейник (165 голосов), Энн Ээсмаа (160 голосов) и Михкель Ундрест (140 голосов). Заместителями председателя правления назначены Михаил Кылварт, Танель Кийк, Яанус Карилайд и Яна Тоом. Согласно уставу партии, автоматически входят в правление председатель совета уполномоченных (Тынис Мельдер) и председатель молодежного объединения (Кристи Рюйтель).

Председателем суда чести избран Калле Кландорф (450 голосов). В состав ревизионной комиссии вошли Калле Йыкс, Андрес Коллист, Юри Эннет, Марко Шорин, Олев Раю, Эеви Паасмяэ и Светлана Астахова.

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