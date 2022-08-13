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Бывший министр Танель Кийк станет вице-мэром Таллинна

Erik Kalda
, ajakirjanik
Бывший министр Танель Кийк станет вице-мэром Таллинна
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Танель Кийк.
Танель Кийк. Фото: Jaan Vanaaseme

Бывший министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подтвердил ERR, что приступит к работе на посту вице-мэра Таллинна. По словам Кийка, он возьмет на себя обязанности бывшего вице-мэра Андрея Новикова, то есть управление городским имуществом и транспортом.

Кийк сказал, что он будет отвечать за ту же сферу, за которую отвечал ушедший с поста вице-мэра Андрей Новиков, то есть за управление городским имуществом и транспортом.

"Я спросил мэра, не планирует ли он провести какие-то реорганизации в распределении обязанностей вице-мэров. Мэр подтвердил, что у него сейчас таких планов нет и предложил, чтобы я взял на себя ту сферу, которой до своего ухода руководил Андрей Новиков. Мы обговорили еще некоторые детали, и я дал ему согласие приступить к работе вице-мэра", — пояснил Кийк.

По словам Кийка, он готов приступить к работе вице-мэра в конце августа или начале сентября, но точное время зависит от рабочего графика мэра и горсобрания.

Кийк подтвердил, что, скорее всего, он будет участвовать в выборах в Рийгикогу весной. Останется ли он вице-мэром после выборов, зависит от исхода выборов.

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