Бывший министр Танель Кийк станет вице-мэром Таллинна

Кийк сказал, что он будет отвечать за ту же сферу, за которую отвечал ушедший с поста вице-мэра Андрей Новиков, то есть за управление городским имуществом и транспортом.

"Я спросил мэра, не планирует ли он провести какие-то реорганизации в распределении обязанностей вице-мэров. Мэр подтвердил, что у него сейчас таких планов нет и предложил, чтобы я взял на себя ту сферу, которой до своего ухода руководил Андрей Новиков. Мы обговорили еще некоторые детали, и я дал ему согласие приступить к работе вице-мэра", — пояснил Кийк.

По словам Кийка, он готов приступить к работе вице-мэра в конце августа или начале сентября, но точное время зависит от рабочего графика мэра и горсобрания.