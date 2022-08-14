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Решение о финансировании ПВО средней дальности должно быть принято на следующей неделе

Erik Kalda
, ajakirjanik
Решение о финансировании ПВО средней дальности должно быть принято на следующей неделе
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Финская ПВО средней дальности на учениях Saber Strike 2022.
Финская ПВО средней дальности на учениях Saber Strike 2022. Фото: Karl Kraus/Eesti Kaitsevägi

Министерство обороны готовится включить решение о финансировании закупки средств ПВО средней дальности в повестку дня заседания правительства в четверг, подтвердил представитель министерства обороны по связям с общественностью Роланд Муроф, сообщает "Постимеэс".

Решение, что Эстония получит средства ПВО средней дальности не позднее 2025 г. было сделано правительством Партии реформ и Центристской партии еще в марте. Министерству обороны дали четыре месяца на то, чтобы представить правительству возможные варианты закупок.

В конце июня тогдашний министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) и министр обороны Латвии Артис Пабрикс подписали на саммите НАТО в Мадриде протокол о намерениях, который закладывает основу для совместных закупок Эстонией и Латвией систем ПВО средней дальности.

Postimees писал тогда, что совместная закупка позволит перекрестно использовать системы и обменивать или одалживать компоненты ПВО. К тому времени Государственный центр оборонных инвестиции за четыре месяца завершил всю основную подготовку к закупке, и ее можно было начать немедленно.

Однако для этого потребовалось официальное выделение средств правительством, которое, как ожидается, поступит на следующей неделе. Пока что принятие решений было ограничено отпускным периодом: для осуществления столь масштабных инвестиций желательно присутствие как министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), так и премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ).

Весной было подсчитано, что сумма, которая будет выделена на ПВО средней дальности, составила 350 миллионов евро, в настоящее время министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) воздержался от разговора о конкретных суммах, чтобы получить максимальную выгодные предложения и условия закупок.

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