Решение о финансировании ПВО средней дальности должно быть принято на следующей неделе

Решение, что Эстония получит средства ПВО средней дальности не позднее 2025 г. было сделано правительством Партии реформ и Центристской партии еще в марте. Министерству обороны дали четыре месяца на то, чтобы представить правительству возможные варианты закупок.

В конце июня тогдашний министр обороны Калле Лаанет (Партия реформ) и министр обороны Латвии Артис Пабрикс подписали на саммите НАТО в Мадриде протокол о намерениях, который закладывает основу для совместных закупок Эстонией и Латвией систем ПВО средней дальности.

Postimees писал тогда, что совместная закупка позволит перекрестно использовать системы и обменивать или одалживать компоненты ПВО. К тому времени Государственный центр оборонных инвестиции за четыре месяца завершил всю основную подготовку к закупке, и ее можно было начать немедленно.

Однако для этого потребовалось официальное выделение средств правительством, которое, как ожидается, поступит на следующей неделе. Пока что принятие решений было ограничено отпускным периодом: для осуществления столь масштабных инвестиций желательно присутствие как министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), так и премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ).