Эксперт: цены на недвижимость в Эстонии скоро могут начать снижаться

Выступая в пятницу в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, Теслон отметил, что на рынке недвижимости долго сохранялся дефицит, люди боялись лишиться шанса на покупку и покупали недвижимость, невзирая на цены. Однако теперь предложений снова стало больше, цены снижаются, и сделок заключается много.

По словам Теслона, быстрее всего растет количество предложений о продаже, особенно активно в последние месяцы. Он добавил, что на данный момент лучше всего продаются трехкомнатные квартиры в новых домах. „Они стоят дорого, но такое ощущение, что деньги у людей есть“, - сказал руководитель KV.ee.

„На данный момент рынок аренды жилья самый сложный за все время независимости“, - сказал Теслон. Самые высокие цены на аренду жилья в Таллинне и Тарту. По словам Теслона, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры сейчас составляет 600 евро в месяц.