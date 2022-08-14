На заседании 11 августа правительство одобрило и представило на рассмотрение Рийгикогу законопроект, согласно которому продолжительность выплаты страховых пособий по безработице в будущем будет автоматически меняться в зависимости от ситуации на рынке труда.
Продолжительность получения пособия по безработице будет зависеть от ситуации на рынке труда
Согласно законопроекту, если ситуация на рынке труда неблагоприятная и количество безработных растет, срок выплаты страхового пособия по безработице увеличивается.
В ситуации, когда найти работу проще и количество безработных невелико, пособие будет выплачиваться в пределах базового периода, установленного при подаче заявления.
Срок выплаты пособия будет продлеваться автоматически, отдельных действий от безработного не требуется.
«Во время кризисов людям труднее найти работу, поэтому на помощь приходит Касса по безработице, выплачивая пособие в течение более продолжительного периода. «Это позволяет сохранить социальную защиту и доход человека, – сказал министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон. – В ситуации пиковой экономической активности более короткий период выплаты пособия мотивирует человека быстрее вернуться на рынок труда».
«Разработанные в сотрудничестве с экономическими экспертами и социальными партнерами условия позволяют автоматически продлевать период выплаты пособия по безработицы, освобождая человека от лишней бюрократии», – добавил министр.
«Для работодателей важно, чтобы модель страхования по безработице поддерживала стремление людей оставаться на рынке труда, а средства Кассы по безработице использовались максимально эффективно. Меры поддержки должны способствовать быстрому возвращению к работе и обеспечивать высокую занятость. Поскольку новая модель более тесно связана с экономическими циклами, есть основания полагать, что в результате вся система улучшится», – сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.
«Когда человек находится на учете в Кассе по безработице, он должен быть уверен в том, что на время поиска новой работы ему гарантирован достаточный доход, ведь необходимо ежемесячно оплачивать счета за электроэнергию или газ, покупать продукты. Планируемая модель расчета страховых пособий по безработице позволяет гибче реагировать на изменения и, в зависимости от экономической ситуации, либо ускорить возвращение человека на работу, либо обеспечить его достаточным запасом времени для ее поиска, – пояснил Яан-Хендрик Тоомел, глава Центрального союза профсоюзов. – Для человека, состоящего на учете в Кассе по безработице, принципы расчета пособия должны быть понятными, а период выплаты – предсказуемым».
Базовый период для выплаты пособия по безработице определяется в зависимости от продолжительности стажа страхования от безработицы.
Эстонская касса по безработице подсчитывает количество зарегистрированных безработных в начале каждого месяца. Когда период выплаты пособий подходит к концу, Касса по безработице сравнивает количество зарегистрированных безработных со средним количеством безработных за предыдущий период. В результате сравнения становится ясно, будет ли продлен период выплаты пособия по страхованию от безработицы. Срок выплаты пособий продлевается автоматически, самому безработному ничего для этого делать не надо.
В настоящее время период выплаты страхового возмещения по безработице зависит только от стажа страхования от безработицы, поэтому может не соответствовать изменениям в экономике. Европейская комиссия также рекомендует странам корректировать пособия по безработице в соответствии с экономическим циклом.
Изменение должно вступить в силу к 30 июня 2023 года.