Продолжительность получения пособия по безработице будет зависеть от ситуации на рынке труда

Согласно законопроекту, если ситуация на рынке труда неблагоприятная и количество безработных растет, срок выплаты страхового пособия по безработице увеличивается.

В ситуации, когда найти работу проще и количество безработных невелико, пособие будет выплачиваться в пределах базового периода, установленного при подаче заявления.

Срок выплаты пособия будет продлеваться автоматически, отдельных действий от безработного не требуется.

«Во время кризисов людям труднее найти работу, поэтому на помощь приходит Касса по безработице, выплачивая пособие в течение более продолжительного периода. «Это позволяет сохранить социальную защиту и доход человека, – сказал министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон. – В ситуации пиковой экономической активности более короткий период выплаты пособия мотивирует человека быстрее вернуться на рынок труда».

«Разработанные в сотрудничестве с экономическими экспертами и социальными партнерами условия позволяют автоматически продлевать период выплаты пособия по безработицы, освобождая человека от лишней бюрократии», – добавил министр.

«Для работодателей важно, чтобы модель страхования по безработице поддерживала стремление людей оставаться на рынке труда, а средства Кассы по безработице использовались максимально эффективно. Меры поддержки должны способствовать быстрому возвращению к работе и обеспечивать высокую занятость. Поскольку новая модель более тесно связана с экономическими циклами, есть основания полагать, что в результате вся система улучшится», – сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.