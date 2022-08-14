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При использовании банковских карт могут возникнуть трудности

Erik Kalda
, ajakirjanik
При использовании банковских карт могут возникнуть трудности
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Сегодня из-за проблем у администрирующей карточные платежи Nets Estonia возникают неполадки при использовании банковских карт крупнейших банков Эстонии.

Как сообщили в Swedbank, карточные платежи частично работают, поскольку банк не сильно связан с Nets Estonia, но у других банков проблемы серьезнее.

На сайте LHV сообщается, что в данный момент могут возникнуть перебои при использовании банковских карт. Банк приносит извинения за неудобства.

Информацию подтверждает и SEB, по данным которого, проблема затронула все связанные с Nets Estonia банки.

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