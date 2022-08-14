Сегодня из-за проблем у администрирующей карточные платежи Nets Estonia возникают неполадки при использовании банковских карт крупнейших банков Эстонии.
При использовании банковских карт могут возникнуть трудности
При использовании банковских карт могут возникнуть трудности
Как сообщили в Swedbank, карточные платежи частично работают, поскольку банк не сильно связан с Nets Estonia, но у других банков проблемы серьезнее.
На сайте LHV сообщается, что в данный момент могут возникнуть перебои при использовании банковских карт. Банк приносит извинения за неудобства.
Информацию подтверждает и SEB, по данным которого, проблема затронула все связанные с Nets Estonia банки.
Ключевые слова