На следующей неделе наступит рекордная жара

В ночь на вторник ожидается преимущественно ясная погода, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9 м/с. Днем до полудня ясная погода без осадков, после полудня облачности станет больше, к вечеру местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, на открытом ветру побережье до 22, днем 27-31, на открытом ветру побережье до 23 градусов тепла.

В ночь на среду до полуночи ожидается ясная погода без осадков, и после полуночи станет облачнее, на юге страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 3-9 м/с. Днем переменная облачность,, по некоторым регионам возможны грозовые дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 27-31, на морском побережье до 23 градусов тепла.