Многолетние жалобы кохтлаярвесцев, живущих в Ахтме на границе с Йыхвиской волостью, услышаны. Скоро жильцы трех домов смогут не опасаться, переезжая водосточную канаву: Йыхвиская волость, заказав очистку сточной канавы, заменит и старую переправу.
На границе Йыхви и Кохтла-Ярве очистят сточную канаву и построят новый переезд ⟩ На границе Йыхви и Кохтла-Ярве очистят сточную канаву и построят новый переезд
По словам специалиста волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамма, сточную канаву протяженностью 650 метров не чистили много лет, она заросла кустами, заилилась и стоки ливневой канализации тоже забились.
- На проведение очистных работ выделили деньги из дополнительного бюджета, - сказал он. - Мы провели конкурс, в котором участвовало три фирмы, победила "Ida-Eesti Metsamajand" с ценовым предложением 7680 евро с НДС - с ними и заключили договор.
Йыхвиская волость взяла на себя и ремонт переправы, хотя половина находится на территории Кохтла-Ярве. Йыхвиские чиновники решили, что не будут ждать, пока соседи найдут деньги для соучастия - в любом случае старый мост, а точнее панели, служащие переправой, будут мешать очистке канавы.
- Каждый год приходилось что-то здесь подсыпать, - констатирует Айво Тамм, показывая старый переезд. - Теперь уберем его, проложим в этом месте канализационную трубу и засыплем щебнем - получится надежный переезд. Надеюсь, навсегда.
Вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталий Бородин подписал соглашение. "Рад, что Йыхви взял на себя эту заботу, - сказал он. - Мы тоже искали и почти нашли средства на ремонт, но теперь эти деньги можно будет направить на другие нужды".
Вырубку кустов начали уже в пятницу, затем работники углубят канаву и увезут накопившийся осадок. Это не очень большие работы, и Айво Тамм рассчитывает, что за пару недель управятся. Так как затраты оказались значительно меньше, чем предполагали, оставшихся денег хватит на прочистку канализационных труб, что не делали лет семь - не было смысла, так как вода все равно не уходила.