Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил в субботу на дебатах в рамках Фестиваля мнений, что, по его мнению, город Нарва больше не может самостоятельно переместить танк. Мэр Катри Райк (Социал-демократическая партия) не понимает лидера своей же партии.
Министр: танк нужно вывезти из Нарвы
Ляэнеметс подчеркнул на дебатах в Пайде, что вопросом танка должно заниматься правительство. «То, что у нас не должно быть советских памятников – принципиальная позиция. И если местная власть медлит, то этим нужно заняться [правительству]. Правительство должно утвердиться в стране», – заявил министр внутренних дел.
Он убежден, что Нарвская горуправа больше не сможет самостоятельно справиться с перемещением памятника-танка. Модераторы спросили, является ли это его личной оценкой. Ляэнеметс ответил: «Это моя оценка как министра, основанная на известной мне информации».
По словам Ляэнеметса, есть очень большая разница в том, куда в итоге увезут танк. «Если мы переместим танк в центр города и привезем туда другие советские памятники, мы построим музей. У этого очень неправильный контекст. Это превратится в Мекку. А если думать о внутренней безопасности, то откладывание вопроса на потом не решит, а усугубит и усложнит ситуацию. У нас есть эксперты и комитеты, которые знают, какой музей лучше подойдет для танка», – добавил Ляэнеметс.
По словам Катри Райк, комментарий министра внутренних дел ей непонятен. В воскресенье утром она также отправила письмо Ляэнеметсу. «Было совершенно ясно, что заседание горсобрания состоится в понедельник в 13 часов. Это обсуждалось с министром внутренних дел на прошлой неделе. Что будет дальше – выяснится в понедельник. Ни министр внутренних дел, ни я не знаем, какое решение примет горсовет», – сказала Райк Postimees.
По словам Райк, в технических вопросах перемещения, конечно, помощь государства все же нужна. Министр внутренних дел подтвердил, что все подготовлено, даже транспорт.
Основным источником разногласий по-прежнему остается вопрос о том, должен ли танк оставаться на закрытой площадке в Нарве или его следует переместить куда-то в другое место. Ранее госсекретарь Таймар Петеркоп предложил перенести его в Эстонский военный музей в Виймси. Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер же считает, что танк следует сдать в металлолом.
«Почему министр считает, что танк не следует оставлять в Нарве, нужно спрашивать у министра. Мы обсудили с премьер-министром, что танк перенесут на закрытую территорию в Нарве и он будет вне поля зрения. Вчера министр внутренних дел выражался так, словно мы собираемся ставить его под окнами – нет, не собираемся!» подчеркнула Райк. «Он будет находиться за пределами публичного городского пространства, именно так и написано в проекте горсовета. Именно так и написано!», – добавила Райк.