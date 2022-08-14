Министр: танк нужно вывезти из Нарвы

Ляэнеметс подчеркнул на дебатах в Пайде, что вопросом танка должно заниматься правительство. «То, что у нас не должно быть советских памятников – принципиальная позиция. И если местная власть медлит, то этим нужно заняться [правительству]. Правительство должно утвердиться в стране», – заявил министр внутренних дел.

Он убежден, что Нарвская горуправа больше не сможет самостоятельно справиться с перемещением памятника-танка. Модераторы спросили, является ли это его личной оценкой. Ляэнеметс ответил: «Это моя оценка как министра, основанная на известной мне информации».

По словам Ляэнеметса, есть очень большая разница в том, куда в итоге увезут танк. «Если мы переместим танк в центр города и привезем туда другие советские памятники, мы построим музей. У этого очень неправильный контекст. Это превратится в Мекку. А если думать о внутренней безопасности, то откладывание вопроса на потом не решит, а усугубит и усложнит ситуацию. У нас есть эксперты и комитеты, которые знают, какой музей лучше подойдет для танка», – добавил Ляэнеметс.