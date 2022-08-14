Кальюранд: властям Нарвы ставят палки в колеса

«Время другое, место другое, памятник другой, и готовность к возможным протестам гораздо лучше (по крайней мере, я так предполагаю)», — написала она.

Однако, по словам Кальюранд, реакция на действия мэра приграничного города была несправедливо критической. «Катри много лет делала и делает в настоящее время то, что Эстонское государство не могло сделать за тридцать лет — научить жителей Нарвы эстонскому языку и культуре, объяснить и научить жителей Нарвы уважать историю Эстония. Не надо быть мозговым гигантом, чтобы заказать устранение танка из Таллинна. Гораздо труднее встретить нарвитянами, выслушать их и объяснить, что для эстонцев символизирует танк. Катри делает это — день за днем, в своем офисе, на улицах Нарвы, а также у танка».