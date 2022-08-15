Из-за долгосрочного роста цен на электроэнергию эстонские предприятия водоснабжения вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о корректировке цен. Однако стоимость услуг водоснабжения останется для потребителей доступной, заверил исполняющий обязанности исполнительного директора Союза водных предприятий Эстонии (EVEL) Михкель Муульманн.
Высокие цены на электроэнергию приведут к подорожанию услуг водоснабжения
«Производство чистой водопроводной воды, отведение и очистка сточных вод являются достаточно энергоемкими процессами – затраты на энергию составляют примерно четверть производственных затрат предприятий водоснабжения. Электроэнергия в основном используется в процессе производства питьевой воды и очистки сточных вод, а также в насосных станциях. Наряду с ростом цен на электричество также увеличились и другие затраты предприятий водоснабжения: от рабочей силы до оборудования. Быстрый рост цен и почти 23-процентная инфляция создали ситуацию, когда предприятиям приходится поднимать цены на услуги водоснабжения, чтобы покрыть расходы, обеспечить качественное и непрерывное обслуживание, а также осуществить необходимые инвестиции», - пояснил Муульманн.
Цена для потребителей включает плату за услуги водоснабжения и канализации. Поскольку эстонские предприятия водоснабжения работают в строго регулируемой сфере, Департамент конкуренции проверяет и утверждает их цены в соответствии с ценовой моделью, основанной на входных затратах. «2022 году уже 17 предприятий водоснабжения Эстонии ходатайствовали о новых ценах. Например, о повышении цен объявили предприятия водоснабжения Тарту и Нарвы. На данный момент в производстве находятся ходатайства об изменении цен от 11 предприятий водоснабжения, причем подобные запросы готовят еще несколько таких предприятий», - отметил Муульманн.
«Учитывая объемы потребления, можно прогнозировать, что стоимость услуги водоснабжения возрастет примерно на 1–2 евро на человека в месяц», - сказал Муульманн. По его словам, повышение цены на услуги водоснабжения не окажет на домохозяйства такого влияния, как, например, рост цен на электроэнергию или отопление, и в зависимости от региона и объема потребления воды останется для средней эстонской семьи в пределах несколько евро. В среднем домохозяйство в Эстонии использует 2,2 кубометра воды на человека в месяц. По словам Муульманна, цены на услуги водоснабжения в Эстонии довольно низкие, а жители потребляют воду экономно по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу.