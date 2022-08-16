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Нынче на "Station Narva" сделают остановку "Mahavok", "A-Rühm", британская группа клубного джаза и украинская электро-фолк-группа

Северное побережье
Нынче на "Station Narva" сделают остановку "Mahavok", "A-Rühm", британская группа клубного джаза и украинская электро-фолк-группа
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"Mahavok" исполнит в Нарве лучшие за 40 лет своей деятельности вещи, на месте будет также первый солист ансамбля Карл Мадис (слева).
"Mahavok" исполнит в Нарве лучшие за 40 лет своей деятельности вещи, на месте будет также первый солист ансамбля Карл Мадис (слева). Фото: Heiti Kruusmaa

Среди исполнителей на проводимом в приграничном городе 9-11 сентября вот уже в пятый раз фестивале музыки и городской культуры "Station Narva" будут жемчужины эстонской музыки "Mahavok" и "A-Rühm", а также известное британское трио клубного джаза "Red Snapper" и украинская электро-фолк-группа "Onuka".

Фестивальные мероприятия дадут представление о разных уголках Нарвы, но центр фестиваля в этом году расположится в Кренгольмском квартале, во дворе между двумя историческими зданиями - Нарвской арт-резиденции и дирекции Кренгольма. Там на трех сценах в течение двух вечеров выступят несколько десятков разных исполнителей, как легенды музыки, так и будущие звезды.

Существующее около 30 лет лондонское трио клубного джаза "Red Snapper" известно своим новаторским сплавом электроакустики, дарк-фанка, хип-хопа, даба, психоделического серфа и афроджаза. "Red Snapper" участвовал в турне с "Massive Attack", "The Prodigy" и "De la Soul", а также делал ремиксы на песни "Trouble Funk", "Garbage" и Эдвина Коллинза. В Нарве группа выступит с обзором своего тридцатилетнего творчества и вещами из своего восьмого альбома "Everybody is Somebody", выпущенного в мае этого года.

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