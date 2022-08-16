Среди исполнителей на проводимом в приграничном городе 9-11 сентября вот уже в пятый раз фестивале музыки и городской культуры "Station Narva" будут жемчужины эстонской музыки "Mahavok" и "A-Rühm", а также известное британское трио клубного джаза "Red Snapper" и украинская электро-фолк-группа "Onuka".
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Нынче на "Station Narva" сделают остановку "Mahavok", "A-Rühm", британская группа клубного джаза и украинская электро-фолк-группа
Нынче на "Station Narva" сделают остановку "Mahavok", "A-Rühm", британская группа клубного джаза и украинская электро-фолк-группа
Фестивальные мероприятия дадут представление о разных уголках Нарвы, но центр фестиваля в этом году расположится в Кренгольмском квартале, во дворе между двумя историческими зданиями - Нарвской арт-резиденции и дирекции Кренгольма. Там на трех сценах в течение двух вечеров выступят несколько десятков разных исполнителей, как легенды музыки, так и будущие звезды.
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