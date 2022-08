Нынче на "Station Narva" сделают остановку "Mahavok", "A-Rühm", британская группа клубного джаза и украинская электро-фолк-группа

Существующее около 30 лет лондонское трио клубного джаза "Red Snapper" известно своим новаторским сплавом электроакустики, дарк-фанка, хип-хопа, даба, психоделического серфа и афроджаза. "Red Snapper" участвовал в турне с "Massive Attack", "The Prodigy" и "De la Soul", а также делал ремиксы на песни "Trouble Funk", "Garbage" и Эдвина Коллинза. В Нарве группа выступит с обзором своего тридцатилетнего творчества и вещами из своего восьмого альбома "Everybody is Somebody", выпущенного в мае этого года.