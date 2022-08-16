Лучший спортсмен Ида-Вирумаа Михаил Куштейн стал пятым на ЧЕ по академической гребле

Эстонская четверка, выступавшая в своем нынешнем составе только первый сезон - с Куштейном в качестве первого гребца, показала очень хороший результат в пятницу, когда в полуфинале провела сильный финишный спурт и с третьего места вышла в финал. В финале эстонской четверке удалось опередить Францию и занять пятое место. От медали отделили пять секунд.

Куштейн, начавший заниматься греблей в нарвской СШ "Энергия" под руководством Валерия Осмокеску, попал в состав титулованной "священной коровой" эстонской гребли лодки-четверки, завоевавшей несколько медалей на Олимпийских играх и других титульных соревнованиях, только в этом году вместе с Йоханном Поолаком. В последние годы они оба гребли на лодке-двойке, на которой в прошлом году заняли девятое место на этапе Кубка мира.