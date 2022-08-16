Признанный в прошлом году лучшим спортсменом Ида-Вирумаа среди мужчин 22-летний нарвитянин Михаил Куштейн занял на чемпионате Европы по академической гребле в Мюнхене пятое место в составе эстонской лодки-четверки.
Лучший спортсмен Ида-Вирумаа Михаил Куштейн стал пятым на ЧЕ по академической гребле
Эстонская четверка, выступавшая в своем нынешнем составе только первый сезон - с Куштейном в качестве первого гребца, показала очень хороший результат в пятницу, когда в полуфинале провела сильный финишный спурт и с третьего места вышла в финал. В финале эстонской четверке удалось опередить Францию и занять пятое место. От медали отделили пять секунд.
Куштейн, начавший заниматься греблей в нарвской СШ "Энергия" под руководством Валерия Осмокеску, попал в состав титулованной "священной коровой" эстонской гребли лодки-четверки, завоевавшей несколько медалей на Олимпийских играх и других титульных соревнованиях, только в этом году вместе с Йоханном Поолаком. В последние годы они оба гребли на лодке-двойке, на которой в прошлом году заняли девятое место на этапе Кубка мира.
Главный тренер сборной Эстонии финн Вейкко Синисало доверил молодым гребцам выступать в одной лодке-четверке с многоопытными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира 43-летним Тыну Эндрексоном и 39-летним Алларом Рая. Недавний ЧЕ показал, что сотрудничество четверых мужчин, на оттачивание которого уйдут годы, начинает налаживаться, и не исключено, что этот состав может продержаться и до Олимпийских игр в Париже.