Анвар Самост: Без политического мандата в направлении к подконтрольному обществу

То есть вы начнете движение из Таллинна в сторону Раквере, и где-то после Маарду, где поворачивающих уже немного, камера зафиксирует номер вашей машины и время. Может быть, и еще какую-то информацию, но в любом случае еще и сфотографирует вас. Через пару десятков километров вторая камера снова зафиксирует номер вашего автомобиля и отправит информацию о нем вместе с указанием времени куда-то на сервер Департамента полиции, где компьютер рассчитает потребовавшееся на прохождение этих километров время и на основе этого - скорость. Если она превысит установленное для этого участка дороги скоростное значение, то вы скоро получите штрафную квитанцию.

Чиновникам такое принуждение к послушанию понравится, пожалуй, прежде всего потому, что в отличие от нынешних скоростных камер речь идет о почти полной неотвратимости наказания. Штраф не останется неполученным, даже если вы, зная, где ожидать камеру, сбросите скорость. Только если вы решите сделать между двумя камерами остановку и выждать, то появится надежда, что штрафа не будет.