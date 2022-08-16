Наверное, вы уже слышали новость, что Департамент транспорта намерен ввести в Эстонии автоматический контроль средней скорости, а это значит, что в будущем реальный темп движения автомобилей станут высчитывать две камеры, установленные в начале и конце участка дороги.
Анвар Самост: Без политического мандата в направлении к подконтрольному обществу
То есть вы начнете движение из Таллинна в сторону Раквере, и где-то после Маарду, где поворачивающих уже немного, камера зафиксирует номер вашей машины и время. Может быть, и еще какую-то информацию, но в любом случае еще и сфотографирует вас. Через пару десятков километров вторая камера снова зафиксирует номер вашего автомобиля и отправит информацию о нем вместе с указанием времени куда-то на сервер Департамента полиции, где компьютер рассчитает потребовавшееся на прохождение этих километров время и на основе этого - скорость. Если она превысит установленное для этого участка дороги скоростное значение, то вы скоро получите штрафную квитанцию.
Чиновникам такое принуждение к послушанию понравится, пожалуй, прежде всего потому, что в отличие от нынешних скоростных камер речь идет о почти полной неотвратимости наказания. Штраф не останется неполученным, даже если вы, зная, где ожидать камеру, сбросите скорость. Только если вы решите сделать между двумя камерами остановку и выждать, то появится надежда, что штрафа не будет.
Представитель Департамента транспорта сказал ERR, что, судя по опыту некоторых других внедривших такую систему стран, измерение средней скорости - это "очень эффективная мера". Например, в Литве такая система работает уже несколько лет, так что не удивляйтесь, когда вам случится ехать по ухабистому, но прямому, как стрела, шоссе между Паневежисом и Каунасом (кстати, участок Via Baltica) - и все другие автомобили там будут двигаться со скоростью ровно 90 км в час.
Внедрение автоматического контроля средней скорости в Эстонии обсуждается в кругу чиновников уже с 2018 года. Раньше необходимая техника была дорогой, но теперь, похоже, исчезает и это последнее препятствие.
Неважно, что после установки в Эстонии лет десять тому назад стационарных скоростных камер не было проведено ни одного независимого исследования их влияния на количество или степень тяжести ДТП. Неважно, что в целом мире доказанным лучшим средством повышения безопасности движения является строительство приличных многополосных шоссе, а также эффективный уход за ними. Неважно, что зимой поездка из Таллинна в Тарту или Нарву часто становится подобием русской рулетки, когда снегоуборка и антигололедная обработка начинаются только через несколько часов после снегопада и на четырехполосной дороге расчищаются всего две полосы. Неважно, что денег нет. На скоростные камеры денег и энергии хватает.
Честно говоря, не удивился бы, если бы через пару лет чиновники - у нас или в Брюсселе - решили, что вместо того, чтобы измерять среднюю скорость с помощью камер, использовать можно более простой метод - посредством данных, передаваемых телефоном водителя.
"Неужели кто-то из членов парламента обещал избирателям, что их будут еще больше контролировать камерами?"
Анвар Самост, журналист
Китай уже давно использует смартфоны, их позиционирование и машиночитаемость для постоянного наблюдения за людьми - и для наказания их на основе полученных при наблюдении данных. Во время первой волны коронавируса большинство стран Европы оказались в шаге от такой дистопии, а некоторые этот шаг и сделали. Цель была вроде бы благородной, и напуганные неизвестной угрозой люди не смели противиться.
Вообще не уверен, согласуется ли автоматический контроль средней скорости с Конституцией Эстонии и многих других стран Европы. К счастью, внедрение устройств слежения нового типа, грубее задевающих свободу и приватность людей, невозможно без изменения закона.
Это наводит на важный вопрос. Неужели кто-то из членов парламента обещал избирателям, что их будут еще больше контролировать камерами? Была ли вообще открытая политическая дискуссия на эту тему? Имеет ли кто-то из членов или партий в Рийгикогу соответствующий полученный на выборах мандат? Ответ, разумеется, "нет".
Один из коллег, планируя в редакции отражение приближающихся парламентских выборов, предложил отыскать конкретные четырехлетней давности обещания и позиции членов Рийгикогу и в форме интервью пройтись по их выполнению. Хорошая идея. Однако, оценивая крупнейшие общественные изменения последних лет, намного более нужным кажется собрать все те ограничения и регуляция, которые никем из народных депутатов или партий обещаны не были, но тем не менее были введены в действие по инициативе неизбираемых чиновников, а также спросить у избиравшихся политиков, как это возможно.