Может, я запомнил что-то неправильно, но до сих пор был уверен, что свобода - это понятие, связанное прежде всего с людьми и гражданско-правовым статусом. Повод говорить о свободе и освобождении территорий появляется только при условии, что их коренные жители, то есть проживающие на этих территориях люди с этим согласны и суверенно принимают решение о своем будущем и судьбе. Начиная с 17 июня 1940 года, когда танки оккупационных войск наводнили город, не было повода говорить ни о "свободе", ни об "освобождении".
Рейн Руутсоо: Идеология "освобождения Нарвы" основана на унижении коренного народа
Для коренных жителей Нарвы возвращение советского оккупационного режима летом 1944 года означало лишение немногого остававшегося еще жилья - то есть "освобождение" коренных жителей от их родного города. Из сознания нынешних жителей Нарвы, заполнивших созданную режимом брешь и большой частью участвовавших в организованной иммиграции, выдавливали (даже уничтожая кладбища!) все, что напоминало о том факте, что Нарва была городом Эстонии.
У советских людей не возникало вопроса, почему в Нарве осталась всего горстка эстонцев. Даже работники Нарвского музея - я сам мог убедиться в этом лет десять тому назад - не знают (или делают вид, что не знают), что после повторного захвата Нарвы коренные нарвитяне не имели больше возможности вернуться к себе домой. Освободители чинили для этого - конечно, выполняя секретные предписания, - всевозможные препятствия.
Когда в случае новых поселенцев речь идет о мигрантах, заселенческих колонистах или даже о гражданском гарнизоне, то возникает проблема толкования истории. В те годы, когда эстонцы боролись за восстановление нашей свободы, ЦК КПСС четко понимал, что пора заставить поселенцев публично выполнять намеченные для них задачи. Совершенно однозначно в русских видели верную режиму силу и дали "добро" на мобилизацию русских на борьбу с разрушающими империю "националистами и фашистами".
Соответствующие планы строились под руководством одного из главных советников Горбачева - Карена Брутенца, и так называемые нарвитяне прилагали все усилия для выполнения поставленных задач. Однако момент слабости империи не оставил шанса провозгласить такого типа "республики народной демократии", что стали на сегодня главным оправданием разрушительной войны, ведущейся против государственности Украины.
Упорное празднование "освобождения" Нарвы - не отдельный факт. Это часть идентитета советских людей - не имеющих истории новых поселенцев, и часть сформированного для оправдания оккупационного режима комплекта символического капитала, целью которого было увековечить статус хозяина в нашей стране. Носовой фигурой направленной на формирование памяти политики режима является распространенный повсюду и на сегодня ставший настоящей чумой символ великорусской военной религии - "красный" танк.
Однако этот комплект не был бы полным без названий улиц, увековечивающих усилия кровавых злодеев-большевиков, пытавшихся захватить Эстонию еще в 1919 году; без названия центра культуры "Ругодив" (название Нарвы в русских хрониках) и данных улицам названий русских культурных знаменитостей (никак не связанных с Нарвой).
"Главной целью внедрявшегося в годы оккупации ежегодного празднования "освобождения" являлось ритуальное увековечивание захвата".
Рейн Руутсоо, эмерит-профессор
Свежей инициативой, направленной якобы на "укрепление идентитета нарвитян" (!) является восстановление так называемого дома Петра. Напомню, что центральный тезис последней большой исторической писанины Путина утверждает, будто Нарва является исконной территорией Российской империи. Петр просто "освободил" ее от захватнической шведской власти!
То есть в 1944 году Нарву не от кого было "освобождать". После "освобождения" города от коренных нарвитян окончательно расчистили также и без того потрепанный войной ганзейский город - уже руками новых поселенцев. Историю, не вмещающуюся в рамки собственного мифа советских людей - новых жителей, как "освободителей", - и мешающую формированию чувства хозяина, следовало стереть. Уничтожение Нарвы было политически мотивированным решением предшественников сегодняшних нарвитян. Цена его высока. По сравнению с Кенигсбергом и Данцигом/Гданьском Нарва пострадала куда меньше. Почти что стертый с лица земли Гданьск на сегодня стал туристическим городом, ежегодно привлекающим сотни тысяч посетителей и приносящим сотни миллионов евро.
Главной целью внедрявшегося в годы оккупации ежегодного празднования "освобождения" являлось ритуальное увековечивание захвата. Мифология освобождения, которой служит также путинское историческое толкование Нарвы как исконной территории России, должна была сформировать в новых жителях идентитет "истинного хозяина" страны. Целью мифологии освобождения является принизить статус коренных жителей, формирование в них комплекса неполноценности - "вечных должников".
Символическое разрушение Старого города Таллинна путиноидами в 2007 году было провальной попыткой возрождения великорусского хозяйского идентитета. Мне совершенно непонятно, как можно, сжав зубы, бороться в Нарве за сохранение наследия российского империализма, за закрепление военной религии и т.д. и в то же время жаловаться, что их "не понимают" или "не считают своими".
Статья-мнение Рейна Руутсоо была опубликована 2 августа в газете "Постимеэс".