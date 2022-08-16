Рейн Руутсоо: Идеология "освобождения Нарвы" основана на унижении коренного народа

Для коренных жителей Нарвы возвращение советского оккупационного режима летом 1944 года означало лишение немногого остававшегося еще жилья - то есть "освобождение" коренных жителей от их родного города. Из сознания нынешних жителей Нарвы, заполнивших созданную режимом брешь и большой частью участвовавших в организованной иммиграции, выдавливали (даже уничтожая кладбища!) все, что напоминало о том факте, что Нарва была городом Эстонии.

У советских людей не возникало вопроса, почему в Нарве осталась всего горстка эстонцев. Даже работники Нарвского музея - я сам мог убедиться в этом лет десять тому назад - не знают (или делают вид, что не знают), что после повторного захвата Нарвы коренные нарвитяне не имели больше возможности вернуться к себе домой. Освободители чинили для этого - конечно, выполняя секретные предписания, - всевозможные препятствия.

Когда в случае новых поселенцев речь идет о мигрантах, заселенческих колонистах или даже о гражданском гарнизоне, то возникает проблема толкования истории. В те годы, когда эстонцы боролись за восстановление нашей свободы, ЦК КПСС четко понимал, что пора заставить поселенцев публично выполнять намеченные для них задачи. Совершенно однозначно в русских видели верную режиму силу и дали "добро" на мобилизацию русских на борьбу с разрушающими империю "националистами и фашистами".