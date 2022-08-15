По словам руководителя Luminor Liising Андруса Соодла, на автомобильном рынке происходят фундаментальные изменения: автопроизводители все больше внимания уделяют электромобилям, а спрос на новые автомобили может начать снижаться из-за общего роста цен.
Покупка новых автомобилей может стать непосильной для многих людей
По словам Соодла, основные тенденции, которые были заметны уже некоторое время назад, стали за последние пару месяцев ещё более выраженными. „По-прежнему существуют узкие места в поставках новых автомобилей, поскольку автопроизводители не в состоянии выпускать столько машин, сколько действительно хотелось бы потребителю“, – сказал он. Это вызвано нехваткой сырья, затяжным кризисом на рынке чипов и проблемами с нарушениями в логистических цепочках, сказал Соодла.
Еще одним мегатрендом, по его словам, является продолжающийся рост цен на автомобили. „Поскольку цены на материалы и потребительский спрос выросли, возникла ситуация, когда автопроизводители решили выпускать больше автомобилей с самой высокой маржей“, – сказал Соодла.
Таким образом, в настоящее время выпускается больше автомобилей премиального класса. „Статистика также подтверждает, что мощности автопроизводителей ориентированы на электромобили. Таким образом, электромобили как премиум-класса, так и массовые в настоящее время более доступны для потребителей. Можно также купить роскошный автомобиль с дизельным двигателем, но если желание состоит в том, чтобы купить автомобиль массового спроса с дизельным двигателем, то таких машин мало и их очень трудно найти“, – поясняет он.
Начинает проявляться и третья тенденция: данные Департамента шоссейных дорог подтверждают, что во втором квартале было продано на 1351 новый легковой автомобиль меньше, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соодла говорит, что это связано с сокращением предложения, а не со снижением спроса.
Однако в условиях общего высокого роста цен спрос также может начать падать, поскольку покупатели чувствуют, что автомобили стали слишком дорогими, и больше не могут позволить себе покупать такие дорогие машины. „Возможно, мы увидим значительно более низкий спрос на новые автомобили осенью, хотя на данном этапе это очень трудно предсказать“, – сказал он.