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ОДИН ВОПРОС ⟩ В какой поддержке нуждаются самоуправления для оказания помощи украинским беженцам?

Северное побережье
В какой поддержке нуждаются самоуправления для оказания помощи украинским беженцам?
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Министр госуправления Рийна Солман.
Министр госуправления Рийна Солман. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Правительство планирует выделить самоуправлениям 5,5 миллиона евро для помощи украинским военным беженцам.

Министр госуправления РИЙНА СОЛМАН:

- Мы заинтересованы в том, чтобы деньги при первой же возможности дошли до самоуправлений и пошли на те расходные статьи, где сейчас потребность наиболее велика.

Говорилось, что предоставляемое самоуправлениям пособие могло бы помочь сегодня подготовить места размещения, а также приспособить под жилые помещения площади, находящиеся в руках государства, однако не во всех волостях достаточно таких помещений. Всю тему размещения следовало бы лучше продумать и организовать в целом по стране. Поскольку размещение украинских беженцев сопряжено с различными проблемами, то самоуправления нуждаются наряду с деньгами больше именно в государственных решениях и поддержке.

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