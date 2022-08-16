ОДИН ВОПРОС ⟩ В какой поддержке нуждаются самоуправления для оказания помощи украинским беженцам?

- Мы заинтересованы в том, чтобы деньги при первой же возможности дошли до самоуправлений и пошли на те расходные статьи, где сейчас потребность наиболее велика.

Говорилось, что предоставляемое самоуправлениям пособие могло бы помочь сегодня подготовить места размещения, а также приспособить под жилые помещения площади, находящиеся в руках государства, однако не во всех волостях достаточно таких помещений. Всю тему размещения следовало бы лучше продумать и организовать в целом по стране. Поскольку размещение украинских беженцев сопряжено с различными проблемами, то самоуправления нуждаются наряду с деньгами больше именно в государственных решениях и поддержке.