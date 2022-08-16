Вступлением для имеющего давние традиции променада Оруского парка станут совершенно новые мероприятия: 19 августа - "Õhtu ilu Oru pargis" ("Вечерняя красота в Оруском парке"), 20 августа - Тойлаский фестиваль улицы Пикк. На традиционном променадном концерте выступят Тоомас Уйбо и Саара Пиус.
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В Оруском парке встретятся свет, музыка и поэзия
В Оруском парке встретятся свет, музыка и поэзия
На "Õhtu ilu Oru pargis" можно будет насладиться световыми инсталляциями, концертами и поэзией с шести вечера до полуночи.