В Оруском парке встретятся свет, музыка и поэзия

БИБЛИОТЕКА ПРИДЕТ В ПАРК: в поэтическом салоне весь вечер будут звучать стихи и можно будет полистать сборники стихов. Снимок сделан на световом фестивале RMK в 2020 году, когда Оруский парк тоже наполнился световым искусством и музыкой. На этот раз к ним добавится поэзия.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik