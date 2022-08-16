Вт, 16.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В Оруском парке встретятся свет, музыка и поэзия

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Оруском парке встретятся свет, музыка и поэзия
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
БИБЛИОТЕКА ПРИДЕТ В ПАРК: в поэтическом салоне весь вечер будут звучать стихи и можно будет полистать сборники стихов. Снимок сделан на световом фестивале RMK в 2020 году, когда Оруский парк тоже наполнился световым искусством и музыкой. На этот раз к ним добавится поэзия.
БИБЛИОТЕКА ПРИДЕТ В ПАРК: в поэтическом салоне весь вечер будут звучать стихи и можно будет полистать сборники стихов. Снимок сделан на световом фестивале RMK в 2020 году, когда Оруский парк тоже наполнился световым искусством и музыкой. На этот раз к ним добавится поэзия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вступлением для имеющего давние традиции променада Оруского парка станут совершенно новые мероприятия: 19 августа - "Õhtu ilu Oru pargis" ("Вечерняя красота в Оруском парке"), 20 августа - Тойлаский фестиваль улицы Пикк. На традиционном променадном концерте выступят Тоомас Уйбо и Саара Пиус.

На "Õhtu ilu Oru pargis" можно будет насладиться световыми инсталляциями, концертами и поэзией с шести вечера до полуночи.

Вблизи дворцовой площадки на территории между музыкальной аллеей и Серебряным источником расположится на один вечер поэтический салон "Metsa elegants ja ööraamatukogu" ("Изящество леса и ночная библиотека"). По соседству с ним вместе с НКО "Тойлаский центр творчества" будет создана эксклюзивная художественная выставка светящихся роз, чтобы блеск розария освещал и вечернюю темноту. В поэтическом салоне в течение вечера можно будет послушать стихи эстонских авторов.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх