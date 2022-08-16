ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Решение нарвской коалиции вынуждает государство перенести танк

Буквально на прошлой неделе мэр Нарвы Катри Райк сказала в интервью "Северному побережью", что наихудшим вариантом было бы, если государство придет силой увозить танк-памятник. Однако теперь правящий альянс повел себя так, словно намеренно хотели бы спровоцировать правительство.

На прошедшем в выходные дни в Пайде фестивале мнений министр внутренних дел социал-демократ Лаури Ляэнеметс заявил, что Нарва не в состоянии самостоятельно перенести танк и что это нужно сделать быстро. Его соратница по партии мэр Нарвы Катри Райк удивилась такому заявлению и в свою очередь сказала, что не понимает, что Ляэнеметс имеет в виду. Теперь нарвская власть сама смешала все карты, как и неделю назад, когда премьер-министр Кая Каллас посетила приграничный город, чтобы разъяснить нарвской власти позицию правительства относительно причин переноса "красных" памятников. Уже тогда нарвская правящая коалиция сделала неожиданный ход: после долгого затягивания с "танковым" вопросом Каллас вручили заявление о том, что самоуправление собирается само демонтировать танк и перенести его в скрытое место.

Принятое в понедельник решение горсобрания показывает, что такой готовности нет, и есть опасения, что теперь вопрос нескольких дней, когда правительство страны отправит на место технику для переноса танка, и это будет сделано быстро. Ведь разные министры говорили о необходимости сделать это быстро.