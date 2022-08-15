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Госчиновники на неделю отправились на работу в Ида-Вирумаа

Эрик Калда
, журналист
Госчиновники на неделю отправились на работу в Ида-Вирумаа
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Выездная работа чиновников началась с конференции в шахтном музее в Кохтла-Нымме, где прозвучали доклады об образовании, трудовой занятости, экономике, безопасности и многом другом в Ида-Вирумаа.
Выездная работа чиновников началась с конференции в шахтном музее в Кохтла-Нымме, где прозвучали доклады об образовании, трудовой занятости, экономике, безопасности и многом другом в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С понедельника по пятницу этой недели в различных самоуправлениях Ида-Вирумаа будет проходить выездная работа чиновников. В течение недели государственные и местные чиновники, а также предприниматели обсудят проблемы Ида-Вирумаа и их решения, уделив особое внимание образованию, жизненной среде и окружающей среде.

Конференция по случаю начала недели выездной работы состоялась в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме.

- Долгосрочная стратегия государства "Эстония 2035" предусматривает реструктуризацию экономики Ида-Вирумаа, в которой обрабатывающая промышленность и ИКТ-сектор будут играть центральную роль. На эти цели из Фонда справедливого перехода предусмотрено более 330 миллионов евро. Чтобы точно направить такой ресурс, необходимо тесно сотрудничать с органами местного самоуправления, а выездная работа чиновников - отличный формат для этого, - сказал госсекретарь Таймар Петеркоп, выступая на открытии конференции.

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