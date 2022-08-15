Госчиновники на неделю отправились на работу в Ида-Вирумаа

- Долгосрочная стратегия государства "Эстония 2035" предусматривает реструктуризацию экономики Ида-Вирумаа, в которой обрабатывающая промышленность и ИКТ-сектор будут играть центральную роль. На эти цели из Фонда справедливого перехода предусмотрено более 330 миллионов евро. Чтобы точно направить такой ресурс, необходимо тесно сотрудничать с органами местного самоуправления, а выездная работа чиновников - отличный формат для этого, - сказал госсекретарь Таймар Петеркоп, выступая на открытии конференции.