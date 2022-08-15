С понедельника по пятницу этой недели в различных самоуправлениях Ида-Вирумаа будет проходить выездная работа чиновников. В течение недели государственные и местные чиновники, а также предприниматели обсудят проблемы Ида-Вирумаа и их решения, уделив особое внимание образованию, жизненной среде и окружающей среде.
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Госчиновники на неделю отправились на работу в Ида-Вирумаа
Госчиновники на неделю отправились на работу в Ида-Вирумаа
Конференция по случаю начала недели выездной работы состоялась в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме.