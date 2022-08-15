Председатель Центристской партии Юри Ратас высказал главе фракции центристов в Нарвском горсобрании Татьяне Стольфат свое мнение, что танк не подходит для публичного пространства и должен быть в сотрудничестве с правительством демонтирован.
Ратас – своим однопартийцам в Нарве: танк не подходит для публичного пространства
"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что танк как боевая машина не подходит для публичного пространства и не является подходящим памятником", – сказал Ратас ERR.
"Правительство должно в сотрудничестве с Нарвской горуправой демонтировать танк и найти для него подходящее место. Я высказал свое мнение по этому поводу как публично, так и лидеру фракции центристов в Нарвском горсобрании", – пояснил Ратас.
В понедельник городское собрание Нарвы не стало принимать решение о переносе памятника из-за отсутствия консенсуса. Находящиеся в оппозиции фракция центристов и фракция "На благо Нарвы" (Narva heaks) за час до заседания внесли поправки, согласно которым танк должен остаться на своем месте, его прикроют, и поручат мэрии города разобраться, что с ним делать дальше.