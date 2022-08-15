Ратас – своим однопартийцам в Нарве: танк не подходит для публичного пространства

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что танк как боевая машина не подходит для публичного пространства и не является подходящим памятником", – сказал Ратас ERR.

"Правительство должно в сотрудничестве с Нарвской горуправой демонтировать танк и найти для него подходящее место. Я высказал свое мнение по этому поводу как публично, так и лидеру фракции центристов в Нарвском горсобрании", – пояснил Ратас.