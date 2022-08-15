В ночь на вторник ясно, местами переменная облачность, но без осадков, передает "Актуальная камера".
Во вторник воздух в Эстонии прогреется до 32 градусов тепла
Во вторник воздух в Эстонии прогреется до 32 градусов тепла
Ночью ветер восточный и юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 14...19, на побережье до 22°С.
В первую половину дня ясная и сухая погода. А вот после полудня будет облачно, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 27...32, на побережье до 23°С.
Ключевые слова