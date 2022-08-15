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Во вторник воздух в Эстонии прогреется до 32 градусов тепла

Erik Kalda
, ajakirjanik
Во вторник воздух в Эстонии прогреется до 32 градусов тепла
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Фото: Пеэтер Лиллевяли

В ночь на вторник ясно, местами переменная облачность, но без осадков, передает "Актуальная камера".

Ночью ветер восточный и юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 14...19, на побережье до 22°С.

В первую половину дня ясная и сухая погода. А вот после полудня будет облачно, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный и восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 27...32, на побережье до 23°С.

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