Транспортный департамент хочет измерять на загородных шоссе среднюю скорость движения автомашин

Транспортный департамент предлагает установить на шоссе в Эстонии систему камер, которые бы фиксировали регистрационный номер автомобиля и время, в которое он проехал мимо, и при этом рассчитывали бы среднюю скорость движения на основе данных в начале и конце отрезка пути. Такая система действует, например, в соседней Латвии, передает "Актуальная камера".

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут говорит, что ее ведомство вместе с департаментом и другими специалистами обсудят эту идею в начале осени.

"Транспортный департамент действительно сделал такое предложение, и следующим шагом в начале сентября мы обсудим его на заседании Комиссии по дорожному движению вместе с экспертами. После этого, в зависимости от решения комиссии, есть вероятность, что это предложение ляжет на стол правительства. Вопрос в том, есть ли у нас участки дорог, на которых было бы целесообразно заменить имеющиеся камеры на системы, измеряющие среднюю скорость", - сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.