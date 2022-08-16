В Эстонии постепенно растут продажи электромобилей

По словам руководителя Luminor Liising Андруса Соодла, доля купленных и оформленных в лизинг электромобилей в Эстонии растет, но незначительно.

"В этом году общий объем продаж электромобилей увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он, отметив, что рост продаж связан с увеличением числа новых моделей электромобилей и предложений по покупке.

По его словам, хотя цены на электроэнергию возросли, ездить на электромобиле по-прежнему дешевле, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

"Как люди, так и предприятия все больше используют солнечные электростанции, которые производят собственную электроэнергию. Другими словами, есть решения, как уменьшить стоимость электричества", - объяснил Соодла.

По словам исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, доля электромобилей в продажах составляет 10%. При этом цены становятся все выше, в том числе из-за дефицита ключевых металлов, необходимых для производства аккумуляторов электромобилей.

Он отметил, что, поскольку в Евросоюзе с 2035 года запретят продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, людям придется менять свои привычки.