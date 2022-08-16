В то время как имеющие серьезное долговое бремя Греция и Италия щедро распределяют энергетические субсидии среди населения, Эстония отстает от большинства стран Евросоюза в оказании помощи людям, обеспокоенным возросшими затратами на энергию, показывает сравнение программ поддержки, подготовленное аналитическим центром Bruegel, который занимается исследованиями экономической политики, пишет ERR.
Эстония – одна из самых слабых стран Евросоюза в плане энергетических субсидий
Во вторник должно стать ясно, в чем будет состоять осенняя реформа рынка электроэнергии, однако пока неизвестна самая главная для потребителей цифра: какова будет цена универсальной услуги электроэнергии. До сих пор ходили слухи о 15–20 центов за киловатт-час, а если учесть, что на прошлой неделе средняя биржевая цена на электроэнергию достигла рекордных 35,4 центов, то потребители выиграли бы от универсальной услуги, которая почти вдвое дешевле.
В первые месяцы этого года правительство ввело потолок цен для бытовых потребителей в размере 12 центов за киловатт-час. В случае потребления газа применялась та же схема, что и при государственной субсидии: предельная цена для бытовых потребителей составляла 65 евро за мегаватт-час при потреблении до 2,75 мегаватт-часа. У нас также были другие временные меры поддержки для смягчения энергетического кризиса. Среди них компенсация платы за электрическую и газовую сеть как для частных, так и для юридических лиц, а также меры адресной государственной социальной поддержки для семей со средним доходом, которым государство компенсировало 80 процентов роста цен на газ, центральное отопление и электроэнергию.
В общей сложности субсидии составили почти 240 миллионов евро, или около 0,8 процента внутреннего валового продукта (ВВП). К сожалению, такая доля меркнет по сравнению с субсидиями большинства других стран Евросоюза. В сравнительном анализе аналитического центра Bruegel Эстония заняла 18-е место, что, например, значительно ниже Литвы (2-е место) и Латвии (11-е место).