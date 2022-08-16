Валло Реймаа: танк увезли не туда

"Это показывает ограниченность мышления нашего правительства, ориентированного на Таллинн. Дальше Таллинна не видят. У нового места должна быть какая-то идея. Также в качестве музейного экспоната. Танк должен поддерживать экспозицию нового места нахождения и что-то ей добавлять", написал Реймаа в социальных сетях.

По его словам, в Виймси уже есть позднейший танк точно такого же типа Т-34/85, полученный в подарок от Музея Войска польского. Поэтому, если посмотреть за пределы Таллинна, можно найти в других местах варианты получше.

"Например, танка нет в Хийумааском военном музее, который тоже изъявил желание его получить, и где бы он существенно усилил тамошнюю экспозицию. А лучше всего танк укрепил бы экспозицию Силламяэского военного музея, потому что это единственное место в Эстонии, где в 1944 году действительно происходили крупномасштабные танковые сражения и где в пиковые моменты боев на Синимяэских высотах на полях одновременно было до сотни подбитых советских танков, что значительно превышает также нынешние цифры в Украине", сказал Реймаа.

Кроме того, по его словам, в Синимяэ для танка есть закрытое здание, которого нет в других локациях, по крайней мере, пока. В отличие от Виймси, и Синимяэский и Хийумааский музей расположены в местах реальных сражений и, как следствие, имеют больший потенциал в сфере туризма в будущем, написал Реймаа.

"Однако именно Синимяэский музей реализует свой потенциал музея военной истории, имеющего реальное международное значение, создавая тем самым возможность для развития ида-вирумааского туризма. В Эстонии не найдется, имея в виду тему 1944 года, ничего равноценного Синимяэскому музею с точки зрения будущих возможностей (кроме того, здесь есть также военно-исторические ландшафтные объекты времен Северной войны, Первой мировой войны и Освободительной войны). Укрепление Синимяэского музея означает вместе с тем укрепление Ида-Вирумаа. С учетом того, что темой Синимяэского музея является еще и история Нарвского фронта (и память об этом), расположение нарвского танка здесь вполне уместно. В Виймси нарвский танк будет вовсе не музейным экспонатом военной истории (потому что нужный контекст отсутствует, а движущийся танк уже имеется), а музеалом нарвского памятника, вследствие чего символическая ценность памятника будет увековечена, хотя и в более безопасном контексте", считает Реймаа.